Согласятся ли жители якутского села на предложение правительства?

18 февраля рабочая группа исполнительных органов государственной власти во главе с заместителем председателя правительства РС(Я) Денисом Белозеровым провела отчет перед населением села Сайдыы Верхоянского улуса.

Одним из самых обсуждаемых на встрече с жителями стал вопрос строительства нового здания школы. Сегодня ученики начальных классов учатся в реконструированном здании детского сада, а школьники старших классов – в сельпо. В Инвестиционной программе республики строительство школы на 120 мест в селе Сайдыы запланировано в 2022-м году.

Для того, чтобы быстрее решить проблему, Денис Белозеров и присутствующие на отчёте правительства представители министерства образования и науки, а также министерства экономики республики предложили построить в населённом пункте школу-сад на 90/40 мест по типовому, уже готовому проекту. В таком случае начало строительства объекта будет сдвинуто на более ранний срок.

Теперь жителям села Сайдыы на общем собрании нужно решить, какой из этих вариантов выбрать: ждать строительства школы в 2022-м году или согласиться на использование типового проекта школы-сада на 90/40 мест. Во втором случае строительство объекта могут начать уже в 2020-м году.

Также на отчете в селе Сайдыы жители предложили включить школу в число малокомплектных и выделить учебному заведению автотранспорт для перевозки детей, отвечающий требованиям правил дорожной безопасности. Помимо этого, озвучены вопросы подключения частных домов к центральному отоплению, восстановления речных маршрутов, организации пассажирских перевозок водным транспортом, строительства фельдшерско-акушерского пункта на участке Осохтоох и другие вопросы.