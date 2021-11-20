Согласительная комиссия Ил Тумэна — за увеличение субсидий на внутренние авиаперевозки

Согласительная комиссия поддержала поправку об увеличении субсидий на внутриулусные и межулусные авиаперевозки

В ходе заседания рабочей согласительной комиссии по проекту закона Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» по вопросам развития промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, строительства, транспортного комплекса, энергетики, обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, предпринимательства и туризма представителями парламента и правительства Якутии приняли решение поддержать поправки, касающиеся субсидирования внутриулусных и межулусных авиаперевозок, а также иные важные вопросы, связанные с развитием республики.

В рабочую комиссию, как сообщил её сопредседатель, вице-спикер Ил Тумэна, Виктор Губарев поступило 66 поправок Правительства РС(Я) и 26 поправок от депутатского корпуса. По итогам обсуждения часть поправок, касающихся обеспечения продовольствием Арктики, перенаправлены для дальнейшей работы в согласительную комиссию по вопросам развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, и продовольствия, охраны окружающей среды и природных ресурсов, по развитию Арктики и делам народов Севера. Комиссия состоится 22 ноября 2021 года. Некоторые поправки также были переданы для рассмотрения и согласования на расширенном заседании комитета по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации.

Народные депутаты поднимали вопросы увеличения бюджетных ассигнований на региональные геологоразведочные работы, на мероприятия по воспроизводство минерально-сырьевой базы, на проведение оценочных работы на подземные воды, на приведение в нормативное состояние авиаплощадок, на приобретение свето-сигнального оборудования и проведение работ по подготовке и содержанию авиаплощадок, поддержу развития малой авиации, субсидирование затратна уплату процентов по кредитам (займам) предприятиям, осуществляющим северный завоз и другие. Напоминаем, в Госсобрании (Ил Тумэн) была создана рабочая комиссия под руководством Павла Петрова, в которой в частности были выработаны предложения по авиаплощадкам и субсидированию пилотных проектов для развития малой авиации.

Большинство поправок народных депутатов Якутии в том или ином виде коррелировались с поправки Правительства РС(Я). Особое внимание и поддержку получили поправки, касающиеся обустройства авиаплощадок и субсидирования межулусных и внутриулусных перевозок граждан.

В частности, были поддержаны поправки правительства об установке свето-сигнальных установок. Так, согласительная комиссия поддержала поправку об увеличении финансирования субсидирования внутриулусных и межулусных авиаперевозок с учетом поправки исполнительных органов власти. По сравнению с текущим годом объемы субсидий увеличиваются в три раза — с 52 млн рублей в этом году до 150 млн руб. в будущем. Также принята поправка по увеличению внутриулусных авиаперевозок в размере 150 млн 456 тыс. руб. Как сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства РС(Я) Владимир Сивцев, разрабатывается новый механизм субсидирования авиаперевозок в целях обеспечения адресности при приобретении авиабилетов.

Предложение рабочей комиссии о субсидировании пилотных проектов с применением малой авиации на данном этапе не поддержано с учетом дальнейшей проработки данного вопроса и отсутствием в настоящее время на рынке достаточного количества предприятий с соответствующими сертификатами для выполнения авиационных работ. Минтрансу Якутии депутатами предложено подготовить проект программы по развитию малой авиации.

Часть поправок о предусмотрении средств на оказание адресной материальной помощи малоимущим гражданам на газификацию жилых домов, на подключение к централизованным источникам теплоснабжения и к электроотоплению были сняты ввиду решения данного вопроса в проекте бюджета.

Члены согласительной комиссии предложили поддержать мероприятия по модернизации материально-технической базы хлебопекарней в Арктических улусах в 2022 году на сумму 3млн 500 тыс.

Даны протокольные поручения в части восстановления субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам для предприятий, осуществляющих завоз социально-значимых продовольственных товаров, в первом квартале будущего года в рамках рассмотрения внесения изменений в бюджете.

Председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и энергетике Яков Ефимов задал вопросы по поводу поправок Правительства РС(Я), касающихся увеличения субсидий на организации коммунального хозяйства и на субсидии на реализацию мероприятий по разработке и внесению изменений в документы территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки. Данный вопрос поднимается депутатским корпусом третий год. По данном направлению исполнительными органами госвласти дополнительно предусматривается в проекте бюджета 10 млн руб. (итого по плану 15 млн 169 тыс.).

В комментарии пресс-службе Ил Тумэна Виктор Губарев выразил удовлетворение работой согласительной комиссии. «Тут нет конкуренции между правительством и депутатами. Задача одна – повысить качество жизни населения и доходы. Необходимо решать проблемы с бедностью», — подчеркнул Виктор Губарев.

Виктор Николаевич также позитивно оценил решение по строительству транспортно-логистических центров в северных районах, что позволило в этом году в двух районах вдвое снизить цены на некоторые продукты. По словам народного депутата, в будущем году будут строить еще 4 таких центра, на эти цели запланированы более 400 млн. рублей. Задача — в ближайшие два года построить такие центры во всех тринадцати Арктических районах.