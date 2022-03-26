Соглашение с РусГидро: Главное — надежность теплоснабжения Якутска

Принципиальным условием создания ЕТСП в Якутске должна быть потребителей

В Министерстве ЖКХ и энергетики Якутии обсудили создание Единого теплосетевого предприятия (ЕТСП) в Якутске с участием первого заместителя генерального директора ПАО «РусГидро» Романа Бердникова и главы столицы республики Евгения Григорьева.

В рамках дорожной карты по созданию ЕТСП стороны утвердили перечень имущества, передаваемого в ЕТСП от ПАО «Якутскэнерго», АО «Теплоэнергия», ГУП «ЖКХ РС(Я)». На данный момент проходит процесс согласования участниками проекта Соглашения об основных условиях создания ЕТСП и технического задания на оценку передаваемого имущества. Создание ЕТСП должно состояться в текущем году.

Стороны сошлись во мнении, что с учетом действующих санкций принципиальным условием создания ЕТСП должно быть обеспечение надежности теплоснабжения потребителей Якутска. Министр ЖКХ и энергетики Якутии Вячеслав Емельянов поручил включить в проект Соглашения об основных условиях создания ЕТСП обеспечение резервирования и надежности теплоснабжения потребителей.

Напомним, что в ноябре 2021 года подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве Республики Саха (Якутия), городского округа «город Якутск» и ПАО «РусГидро», которым утвержден механизм создания ЕТСП в форме акционерного общества на базе ПАО «Якутскэнерго», АО «Теплоэнергия», ГУП «ЖКХ РС(Я)» с контрольным пакетом акций ЕТСП.

Создание нового предприятия позволит комплексно развивать теплоснабжение города, оптимизировать тарифы, загрузить мощности ЯГРЭС-2.