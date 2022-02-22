Соглашение с «Алмазами Анабара»: что принесет оно трем улусам?

Глава Эвено-Бытантайского национального улуса: подписание соглашения с АО «Алмазы Анабара» для нас большое событие

В АО «Алмазы Анабара» состоялось подписание соглашений о социально-экономическом развитии между Обществом и администрациями муниципальных образований «Жиганский эвенкийский национальный район», «Эвено-Бытантайский национальный улус (район)» и «Анабарский национальный (долгано-эвенкийский) улус (район)». Средства от алмазодобывающей компании идут на обновление жилищного фонда, транспортное обеспечение, а также другие направления, связанные с развитием инфраструктуры муниципалитетов.

«Для нас это большое событие, подписание соглашения с АО «Алмазы Анабара». Ежегодно на поступающие финансовые средства мы занимаемся благоустройством домов ветеранов и инвалидов, приобрели фекальную машину, аэроглиссер и обустроили котельное хозяйство в с. Джаргалах. Для поддержки традиционных видов хозяйствования коренных малочисленных народов Севера организованы пункты приема рыбы и продуктов оленеводства в селах Кустур и Джаргалах, где установлены холодильные установки. В этом году планируем установить холодильную установку в Батагай-Алыта, приобрести автобусы «Соболь» для сельчан, а также будем покупать бураны для оленеводов», — рассказал глава Эвено-Бытантайский национального улуса Гаврил Горохов.

«Мы планируем направить средства, полученные от АО «Алмазы Анабара», на организацию внутри поселенческих перевозок. Для укрепления материально-технической базы муниципальных унитарных предприятий района, которые занимаются оленеводством, планируем закупить снегоболотоходную технику», — рассказал врио главы Анабарского национального (долгано-эвенкийский) улуса Иосиф Васильев.

Подписанные документы являются ежегодным дополнением в рамках долгосрочных соглашений АО «Алмазы Анабара» с районами. Такой механизм был принят для того, чтобы население, проживающее на территориях, где ведётся добыча полезных ископаемых, было защищено на весь период недропользования. Бесспорными приоритетами остаются соблюдение экологических требований, переобучение и трудоустройство местного населения в местах присутствия Общества.

СПРАВКА: «Алмазы Анабара», дочернее предприятие АК «АЛРОСА» (ПАО), занимает лидирующую позицию в мире среди предприятий, добывающих алмазы на россыпных месторождениях.

Основные направления деятельности – добыча алмазов, геологоразведочные работы, добыча попутных драгоценных металлов. «Алмазы Анабара» входит в число ведущих предприятий Республики Саха (Якутия), которая сегодня добывает более 4% алмазного сырья в мире и 14% — в группе компаний АЛРОСА.

Производственная деятельность ведется в Заполярье, в арктическом поясе Республики Саха (Якутия): горные участки, геолого-разведочные объекты и вспомогательное производство находятся на территории Анабарского, Оленекского, Булунского, Жиганского улусов и Красноярском крае.