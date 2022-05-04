Соглашение о взаимодействии особенно актуально в нынешних непростых условиях

Общественная палата Якутии и Конституционный совет Республики Саха (Якутия) подписали Соглашение о взаимодействии. Свои подписи под важным документом поставили председатель Общественной палаты Николай Бугаев и председатель Конституционного совета Петр Гоголев.

Цель подписания — укрепление конституционной законности, сохранение и развитие конституционных ценностей правового демократического государства в Республике Саха (Якутия), научно-методическое обеспечение развития конституционного законодательства, обеспечение взаимодействия граждан России, проживающих на территории Якутии, и некоммерческих организаций, созданных для представления и защиты прав и законных интересов профессиональных и социальных групп с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти и многое другое.

Предметом Соглашения является взаимодействие Конституционного совета РС(Я) и Общественной палаты по вопросам их деятельности, а также правовое просвещение населения.

Как сказали присутствовавшие на подписании члены Общественной палаты, документ крайне важен для деятельности гражданского общества в регионе.

Председатель Конституционного совета Республики Саха (Якутия) Петр Гоголев:

— Я очень признателен членам Общественной палаты, которые проявили заинтересованность в нашей общей работе. Мы внимательно изучили план работы Общественной палаты РС(Я), всех ее комиссий на 2022 год. Отметили и обсудили те мероприятия, которые вызвали у нас интерес — это ряд событийных круглых столов, созвучных Основному закону — Конституции Республики саха (Якутия). Эти мероприятия пройдут в июне и декабре текущего года. Мы сами хотели бы предложить тематику мероприятий, которые хотели бы провести на площадке Общественной палаты.

Председатель Общественной палаты РС(Я) Николай Бугаев:

— Подписание Соглашения о взаимодействии с Конституционным советом Республики Саха (Якутия) меня очень радует. В Общественной палате состоят 66 членов, это активные общественники, люди, которых знают во всей республике. Они выезжают в командировки как во все уголки нашего региона, так и за его пределы. Мы находимся в плотном взаимодействии с Общественной палатой России.

Соглашение особенно важно, учитывая нашу временную ситуацию, современные реалии, когда наша страна, наша Россия переживает трудные времена. Согласно подписываемому нами документу, у нас запланировано много совместных мероприятий, направленных на благо нашей республики, на благополучие наших сограждан. Оно будет работать, в этом я не сомневаюсь. Соглашение станет большим подспорьем в реализации наших общих целей.

Заместитель председателя Общественной палаты РС(Я) Валентина Кириллина:

— Подписание Соглашения дает возможность Конституционному совету при активном участии общественности слышать те чаяния и проблемы, которые волнуют население Якутии, и законодательные акты, по которым предстоит большая работа. Большой опорой в этой нужной деятельности станут Общественные советы при исполнительных органах муниципальной власти.

После состоялось обсуждение Соглашения, на котором выступили члены Общественной палаты РС(Я). Завершилась встреча общим фотографированием.