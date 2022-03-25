Соглашение о сотрудничестве с Чурапчинским улусом направлено на комфорт проживания жителей

Сегодня, 25 марта, торжественно подписан документ о сотрудничестве между АО «Сахатранснефтегаз» и администрацией Чурапчинского района. Соглашение закрепило намерения сторон о взаимодействии, в частности, в области реализации программы социальной газификации в улусе.

Алексей Колодезников отметил, что сегодня – знаменательная дата в истории республики. «Ровно в этот день, 25 марта 1930 года, был образован Чурапчинский район. И сегодня, в Год столетия Якутии, мы подписываем с Чурапчинским улусом весьма знаменательный документ – Соглашение о сотрудничестве. Очень важно, чтобы мы продолжали наше всестороннее сотрудничество для развития района, чтобы повысить качество жизни его жителей. Отрадно, что «Сахатранснефтегаз» подписывает первое подобное соглашение с Чурапчинским улусом по инициативе его избранного главы Степана Анатольевича», – выступил генеральный директор.

Он добавил, что по району уже поступило 340 заявок на социальную газификацию, а это второй по численности улус после города Якутска. «Это показывает уровень той работы, которую мы с вами совместно проводим. Уверен, что взаимодействие в части реализации социальной газификации продолжится на самом высоком уровне», – подчеркнул Алексей Колодезников.

Глава Чурапчинского улуса Степан Саргыдаев поблагодарил представителей компании и отметил, что для чурапчинцев это символичный, исторический день, когда заключается важное Соглашение. «Взаимная слаженная работа для газификации наших населенных пунктов очень важна. Хочу выразить слова благодарности за поддержку и сотрудничество. Будем работать во благо населения, особенно в части газификации села Харбала-1, а также сел Чурапча, Толон, Дябыла, Диринг, Туора-Кюель и других. Также мы с земляками выражаем надежду на скорую газификацию Хатылынского наслега и со своей стороны приложим все усилия для этого», – сказал глава улуса.

Стороны достигли договоренностей о предстоящей работе в плане реализации социальной газификации, а также обсуждении совместных мероприятий на предстоящие годы. В рамках данного Сотрудничества стороны гарантируют информационную и организационную взаимоподдержку, проведение мероприятий по обмену опытом работы специалистов газовой отрасли. Стороны будут развивать свои отношения на основе равенства и взаимной выгоды. Приоритетным направлением станет в строительстве и эксплуатации сетей газоснабжения в населенных пунктах района.

Председатель регионального совета сторонников Партии «Единая Россия» добавил, что в современных реалиях как никогда важна консолидация общества и призвал участников мероприятия оказать поддержку партии.