Софья Сергучева-Баранова и ее второе творческое Alter Ego (видеосюжет)

Предлагаем читателям окунуться в атмосферу творческого вечера, устроенного всем гостям Саха театра им. П.А. Ойунского актрисой Саха театра и российского кинематографа, заслуженной артисткой Республики Саха (Якутия) Софьей Иннокентьевной Сергучевой-Барановой.

В зале Олонхо состоялось открытие выставки ее работ, в которой живопись, художественная вышивка. Спектр ее реализованных талантов в последние годы расширился, вобрав кроме первого актерского профессионального занятия, драматургию, туризм, народное горловое пение, создание одежды, которую она представила на импровизированном дефиле, где в роли моделей стали актрисы и сотрудницы театра.

После открытия и перформанса, устроенного Софьей Иннокентьевной состоялся известный каждому по архетипичным страшным историям спектакль “Суоһалдьыйа Толбоонноох”, в котором наша героиня исполнила значимую роль.

Сюжет спектакля заставляет задуматься и с разных сторон оценить ту ситуацию-легенду, которая сложилась в жизни и до сих пор будоражит сознание саха, разделяющих в своем сознании рациональность и мифологическую поэтику, без которых жизнь на Севере была бы не просто скучной, но и невозможной.

Пожелаем Софье Иннокентьевне здоровья, новых творческих находок, интересных замыслов и новых ярких впечатлений от жизненных встреч!

Алексей Пудов, фото автора