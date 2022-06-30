София Булчукей представила венгерскую сирень в проекте ботсада СВФУ

Журналисты и блогеры Якутии представят растения Ботанического сада СВФУ

В День сардааны, который ежегодно отмечают 30 июня, в Северо-Восточном федеральном университете стартовал просветительский проект «Амбассадор Сада знаний», направленный на популяризацию научных коллекций Ботанического сада СВФУ и экологическое просвещение. Работники редакций якутских изданий и блогеры станут амбассадорами редких и уникальных растений, произрастающих в Ботсаду, представив их широкой общественности.

Первые участники проекта – корреспондент ВГТРК Ирина Гольдерова и главный редактор интернет-издания Sakhalife София Булчукей. Ирина представила сардаану – один из символов Якутии, прихотливое в уходе и очень нежное растение. София стала лицом сирени венгерской, которая в Якутии не растет, однако благодаря усилиям Ботсада СВФУ жители Якутии могут полюбоваться кистями сирени, не выезжая из региона. Проект запланирован как долгосрочный.

«Он является частью большой научно-просветительской программы «Сад Знаний». Растения в саду цветут в разное время, и мы будем, что называется, ловить моменты цветения и приглашать всё новых и новых амбассадоров. Нас поддерживает управление медиаполитики и связей с общественностью СВФУ – коллеги ведут фото и видеосъемку, являются связующим звеном с представителями медиа. По итогам проекта планируем провести совместными усилиями фотовыставку, а наши амбассадоры всегда будут желанными гостями для нас», – отмечает заместитель директора Ботанического сада СВФУ Александр Кононов. тгк СВФУ: новости, комментарии