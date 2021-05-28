28.05.2021
21:58
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Экология

Соцсети встревожены информацией об угрозе в Хандыге

В социальных сетях распространилась информация о том, что пожар вплотную подошел к нефтебазе п. Хандыга.
Как пояснил руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимир Иванов, этот пожар находится от нефтебазы в 8 км. В настоящее время пожар окружен, ведется окарауливание. Также между возгоранием и населенным пунктом есть естественная преграда в виде федеральной дороги «Колыма». Угрозы местному населению и объектам экономики нет.

Фото: Минэкологии РС (Я)
Источник: Минэкологии РС (Я)
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