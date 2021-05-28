28.05.2021
21:58
244
Экология
Соцсети встревожены информацией об угрозе в Хандыге
В социальных сетях распространилась информация о том, что пожар вплотную подошел к нефтебазе п. Хандыга.
Как пояснил руководитель Департамента лесного надзора и охраны лесов Минэкологии Якутии Владимир Иванов, этот пожар находится от нефтебазы в 8 км. В настоящее время пожар окружен, ведется окарауливание. Также между возгоранием и населенным пунктом есть естественная преграда в виде федеральной дороги «Колыма». Угрозы местному населению и объектам экономики нет.
Фото: Минэкологии РС (Я)
Источник: Минэкологии РС (Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
29.05.2021
0
29.05.2021
57
28.05.2021
220
28.05.2021
401
28.05.2021
547
28.05.2021
178
28.05.2021
164
28.05.2021
292
28.05.2021
303
28.05.2021
545
28.05.2021
190
28.05.2021
390
28.05.2021
321
28.05.2021
207
28.05.2021
235
28.05.2021
649
28.05.2021
399
28.05.2021
224
28.05.2021
280
28.05.2021
273
28.05.2021
274
28.05.2021
322
28.05.2021
876
28.05.2021
313
28.05.2021
905
28.05.2021
380
28.05.2021
294
28.05.2021
313
28.05.2021
1004
28.05.2021
1396
28.05.2021
359
28.05.2021
977
28.05.2021
1158
28.05.2021
309
28.05.2021
1529
27.05.2021
1155
27.05.2021
332
27.05.2021
810
27.05.2021
487
27.05.2021
413
27.05.2021
545
27.05.2021
712
27.05.2021
1016
27.05.2021
616
27.05.2021
1287
27.05.2021
423
27.05.2021
421
27.05.2021
497
27.05.2021
1252
27.05.2021
719
27.05.2021
699
27.05.2021
864
27.05.2021
2113
27.05.2021
1061
ТОП НОВОСТИ
26.05.2021
4974
25.05.2021
4227
24.05.2021
3797
25.05.2021
3174
25.05.2021
3106
24.05.2021
2843
25.05.2021
2733
26.05.2021
2437
26.05.2021
2355