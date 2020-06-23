23.06.2020
19:56
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Якутск

Соцопрос для желающих получить жилье по Дальневосточной ипотеке

Уважаемые горожане!

Окружная администрация города Якутска приглашает принять участие в социальном опросе Министерства строительства Республики Саха (Якутия) по реализации программы «Дальневосточная ипотека».

Социальный опрос проводится с целью урегулирования жилищного вопроса и выявления показателей потребности в жилье у желающих получить кредит по программе.

В опросе могут принять участие граждане, проживающие на территории городского округа «город Якутск», желающие принять участие в программе «Дальневосточная ипотека» и относящиеся к категории «молодые семьи в возрасте от 22 до 36 лет».

Итоги опроса, в разрезе каждого муниципального образования республики, будут направлены в адрес Минвостокразвития России.

Опрос по «Дальневосточной ипотеке» можно пройти по ссылке:

https://docs.google.com/forms/d/1quzIJjFs_PnZuyXApTUty28Rag22U_K2jgfov4We7co/viewform?edit_requested=true

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Якутск.рф
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