Якутск
Соцопрос для желающих получить жилье по Дальневосточной ипотеке
Уважаемые горожане!
Окружная администрация города Якутска приглашает принять участие в социальном опросе Министерства строительства Республики Саха (Якутия) по реализации программы «Дальневосточная ипотека».
Социальный опрос проводится с целью урегулирования жилищного вопроса и выявления показателей потребности в жилье у желающих получить кредит по программе.
В опросе могут принять участие граждане, проживающие на территории городского округа «город Якутск», желающие принять участие в программе «Дальневосточная ипотека» и относящиеся к категории «молодые семьи в возрасте от 22 до 36 лет».
Итоги опроса, в разрезе каждого муниципального образования республики, будут направлены в адрес Минвостокразвития России.
Опрос по «Дальневосточной ипотеке» можно пройти по ссылке:
+7 (999) 174-67-82