Соцопрос для желающих получить жилье по Дальневосточной ипотеке

Уважаемые горожане!

Окружная администрация города Якутска приглашает принять участие в социальном опросе Министерства строительства Республики Саха (Якутия) по реализации программы «Дальневосточная ипотека».

Социальный опрос проводится с целью урегулирования жилищного вопроса и выявления показателей потребности в жилье у желающих получить кредит по программе.

В опросе могут принять участие граждане, проживающие на территории городского округа «город Якутск», желающие принять участие в программе «Дальневосточная ипотека» и относящиеся к категории «молодые семьи в возрасте от 22 до 36 лет».

Итоги опроса, в разрезе каждого муниципального образования республики, будут направлены в адрес Минвостокразвития России.

Опрос по «Дальневосточной ипотеке» можно пройти по ссылке: