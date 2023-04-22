22.04.2023
14:55
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Якутия

Социологи о жителях Якутии: 44% эгоистически нацеленных на себя, а не на общество

Интересное исследование социологов о коллективизме/индивидуализме в ряде российских регионов (ИС РАН и РАНХиГС, «Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС», №4, 2022).
 «Есть большая доля населения, которую можно отнести к сильной индивидуалистической группе в Саратовской (48,5%), Челябинской (50%) областях, в Якутии (44,4%) и в Москве (56,5%). Это те люди, которые готовы к риску во имя изменений, но при этом их амбиции и эгоистические устремления нацелены на созидание для себя, а не для развития общества, сообщает тгк Открытая социология Саха

Фото: тгк Открытая социология Саха
Источник: тгк Открытая социология Саха

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