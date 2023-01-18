Социальный вклад «Доблесть» с повышенной ставкой 9% – для участников СВО и членов их семей

Алмазэргиэнбанк запустил уникальный срочный вклад «Доблесть» – социально ориентированный продукт, направленный на финансовую поддержку участников специальной военной операции и членов их семей. АЭБ гарантирует высокую доходность по вкладу с фиксированной повышенной ставкой 9%.

Гражданам, которые принимают или принимали участие в специальной военной операции, помимо заработной платы положены различные выплаты как федерального, так и регионального уровней. Но многие желали бы воспользоваться данными средствами чуть позже – накопить достаточную сумму для какой-либо большой покупки или дождаться возвращения с зоны военных действий своего родственника. Поэтому им и членам их семей потребовалось бы хранить довольно внушительную сумму денег.

Чтобы оказать помощь данной категории лиц, Алмазэргиэнбанк разработал социальный вклад «Доблесть» – уникальный банковский продукт на территории Российской Федерации. Открыв вклад, можно быть уверенными не только в полной сохранности денежных средств, но ещё и в их приумножении по фиксированной ставке, повышенной для поддержки участников СВО в непростое время.

Социальный вклад в рублях «Доблесть» от АЭБ можно открыть на сумму от 5 тысяч рублей до 100 млн рублей с фиксированной ставкой 9%. Вклад открывается сроком на 1 год (365 дней) с возможностью пополнения.

Клиент может снять деньги в любое время до указанной даты возврата вклада, при этом проценты по вкладу будут начислены исходя из фактического числа дней нахождения средств на счете.

Заявки на открытие вклада принимаются только от участников специальной военной операции и членов их семей.

Необходимые документы, подтверждающие соответствующий статус: выписка из приказа командира военной части, выписка из приказа военного комиссариата о призыве на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации и иные документы (например, военный билет с отметкой, который может быть представлен только лично военнослужащим).

Для установления родственных связей будут необходимы следующие документы: свидетельство о заключении брака; свидетельство о рождении или свидетельство об усыновлении (удочерении); акт органа опеки и попечительства о назначении военнослужащего опекуном или попечителем, решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении военнослужащего; иные документы.

Чтобы ознакомиться подробнее с условиями социального вклада «Доблесть», пройдите по ссылке.

По всем возникшим вопросам обращайтесь по телефону горячей линии АЭБ: 8-800-100-34-22.