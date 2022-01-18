Социальный проект из Чурапчи получит грант в полмиллиона рублей

Проектный центр при Управлении образования Чурапчинского улуса стал победителем по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 2022 года. Проект«Инклюзивная интерактивная среда ОPENESS для успешной социализации детей с ОВЗ в с.Харбала-3» общественной организации по развитию социальной среды «Координационный совет общественности «Ситим» («Единство») Хатылынского наслега Чурапчинского улуса получит грант 495 тысяч рублей.

Целью данного проекта является содействие в создании условий для успешной социализации детей с ОВЗ и инвалидностью дошкольного и школьного возраста Хатылынского наслега.Руководителями проекта являются заместитель директора МБОУ «Хатылынская СОШ имени В.С.Соловьева-Б.Боотура» Лилия Слепцова и воспитатель МБДОУ ЦРР д/с «Ньургуһун» Анастасия Лукина.

Также данный проект вошел в ТОП-3 до 500 тыс.руб, получивших грант из Якутии. Всего по итогам первого конкурса Фонда президентских грантов 2022 года гранты получат 1942 организаций.