Социальный контракт — помощь семьям в трудной ситуации

В Якутии состоялось совещание о роли семейной экономики в социально-экономическом развитии республики

Заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) Альбина Трубина приняла участие в совещании «Роль семейной экономики в социально-экономическом развитии Республики Саха (Якутия)», организованной по инициативе Первого Президента Республики Саха (Якутия), Государственного советника Республики Саха (Якутия) Михаила Ефимовича Николаева.

Альбина Трубина в своем выступлении отразила ход реализации региональной программы по снижению количества доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. Отметила, что одним из ключевых инструментов в области поддержки трудового потенциала семьи, содействия занятости и повышения доходов семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, является государственная социальная помощь на основании социального контракта.

Альбина Трубина: «Целью оказания государственной социальной помощи является повышение качества жизни граждан путем стимулирования их активных действий по преодолению трудной жизненной ситуации при содействии органов социальной защиты, занятости, предпринимательства, сельского хозяйства. В 2021 году заключены 5044 социальных контракта, в том числе по направлениям поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности. На данные цели направлено более 520 млн. рублей. В этом году мы планируем направить на эти цели более 616 млн. рублей».

В своем выступлении заместитель министра труда и социального развития Республики Саха (Якутия) анонсировала изменения, которые ожидают получателей социальной помощи, которые планируются утвердить в ближайшее время. В рамках реализации послания Главы Республики Саха (Якутия) А.С. Николаева с 2022 года размер помощи по направлению «ведение личного подсобного хозяйства» будет увеличено в 2 раза — до 200 тыс. рублей.

В ходе выступления Альбина Трубина остановилась также на итогах 2021 года, обратив особое внимание на успешных примерах семей, заключивших социальный контракт на ведение индивидуальной предпринимательской деятельности, а также личного подсобного хозяйства в муниципальных районах Республики Саха (Якутия), в результате реализации мероприятий по социальному контракту семьи повысили своё качество жизни, увеличился доход семьи. Также был отмечен опыт в п. Мохсоголлох Хангаласского улуса по созданию бизнес-инкубатора для граждан с инвалидностью при использовании возможностей социального контракта.