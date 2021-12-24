Социальные обязательства и реализация народной программы — ЕР подвела итоги первой сессии в новом созыве Госдумы

Главным итогом работы обновленной партийной фракции стало принятие федерального бюджета на 2022-2024 годы

Основой работы фракции «Единой России» в Госдуме VIII созыва в первую сессию стала народная программа, с которой партия победила на выборах и финансовое обеспечение ее положений в бюджете на предстоящую «трехлетку».

В нем заложены средства на поддержку семей с детьми, помощь инвалидам и людям пожилого возраста, модернизацию первичного звена здравоохранения, капитальный ремонт и строительство новых школ, поставку в регионы новых школьных автобусов и машин скорой помощи, обновление общественного транспорта, строительство сельских Домов культуры и многое другое. В общей сложности расходы бюджета на социально значимые направления вырастут на 107,5 млрд рублей. Из них почти 46 млрд — это увеличение только на 2022 год, напомнил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на брифинге по итогам осенней сессии.

«Единая Россия» также выполнила поручения президента, которые он дал на съезде партии, отметил он. В частности, принят закон, освобождающий семьи с двумя детьми от уплаты НДФЛ при продаже квартиры.

«Во втором чтении принят законопроект «Единой России» о защите соцвыплат от списаний за долги. Причем как по банковским кредитам, так и в рамках исполнительного производства. Теперь выплаты беременным, малоимущим, тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, будут неприкосновенны», — подчеркнул Андрей Турчак.

Важное решение связано с выполнением поручения президента о повышении уровня минимального размера оплаты труда. Это повлияет на все меры соцподдержки – они будут увеличены. Проработана и тема ужесточения ответственности за неуплату алиментов. Административная ответственность будет наступать в течение двух месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, а уголовная — за неоднократное нарушение алиментных требований.

Пристальное внимание «Единая Россия» уделила вопросам развития экономики. В сентябре по предложению партии правительство продлило на 2022 год мораторий на проверки малого бизнеса. Был разработан законопроект о снижении административной нагрузки на субъекты МСП – он будет принят в весеннюю сессию.

Также Госдума поддержала законопроект «Единой России» о продлении и расширении дачной амнистии — упрощенный порядок оформления прав на садовые дома и землю под ними будет действовать до 2031 года. Будет принят документ об отмене обязательного техосмотра для автовладельцев-физических лиц и ужесточена ответственность для водителей-лихачей, которые неоднократно нарушали ПДД и были лишены водительских прав.

Как отметил Андрей Турчак, в 2022 году «Единая Россия» продолжит работу над реализацией народной программы и расширением мер поддержки наименее защищенных категорий граждан.

В весеннюю сессию партия планирует завершить согласование с правительством и принять законопроект о бесплатной госпитализации родителей с детьми-инвалидами в стационарах. Также «Единая Россия» обеспечит защиту прав детей, получающих пенсию по потере кормильца, при подработке в каникулы и поступлении в вузы.

Еще одно приоритетное направление – развитие волонтерского движения и обязательное страхование жизни и здоровья добровольцев. Инициативу уже поддержал президент, законопроект находится на рассмотрении в правительстве.

Также в весеннюю сессию будет продолжена работа над защитой водителей от необоснованных штрафов с камер фото- и видеофиксации, будет принят законопроект «Единой России», ужесточающий наказание для педофилов.

«Давно пора поставить жирную точку в этом вопросе», — резюмировал секретарь генсовета партии.

В свою очередь, руководитель думской фракции «Единой России» Владимир Васильев добавил, что в планах на 2022 год — разработка закона о занятости, мер поддержки отцов, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, расширение использования маткапитала (например, на оплату детских дошкольных организаций, созданных индивидуальными предпринимателями, на улучшение жилищных условий семьи, включая ремонт квартиры или дома, на лечение тяжелобольных родителей или детей).

В сфере здравоохранения «Единая Россия» планирует урегулировать вопросы введения дополнительных льгот медработникам, а также вернуться к вопросу о школьной медицине и создать прозрачную систему лечения детей и взрослых с орфанными заболеваниями.

«Необходимо решить вопрос с дефицитом кадров в первичном звене здравоохранения. Выстроить систему, когда дети из села, получая образование в школе, могли бы конкурировать и сдавать экзамены в медицинские вузы наравне с остальными», — отметил Владимир Васильев.

В сфере ЖКХ «Единая Россия», по его словам, будет заниматься вопросами снижения стоимости коммунальных услуг за счет энергосберегающих мероприятий, а также ограничений для ресурсоснабжающих компаний необоснованно повышать платежи.

«Необходимо внести поправки и ввести ответственность управляющих организаций за фальсификацию протоколов собраний жильцов – таких нарушений очень много», — подчеркнул руководитель фракции.

Помимо этого, «Единая Россия» будет контролировать выполнение программы капремонта школ и создания нового образовательного пространства в них, а также разработает меры по снижению бюрократической нагрузки на учителей. Еще одним направлением работы станет введение ответственности за причинение вреда окружающей среде и содействие развитию экологического туризма.

Не менее важная задача — реализация «просемейного» блока народной программы «Единой России». Его выполнением занимается комиссия партии по защите материнства, детства и поддержке семьи. По словам вице-спикера Госдумы, главы комиссии Анны Кузнецовой, оперативного решения требуют вопросы обеспечения жильем детей-сирот, расширения форматов поддержки семей с детьми, а также формирования инфраструктуры для них.

«Это и служба помощи в режиме «одного окна», и создание сети многофункциональных ресурсных центров. В них можно получить адресную помощь, юридические консультации. Некоторые регионы такую работу уже организовали и реализовали положение народной программы Единой России», — пояснила Анна Кузнецова.

Также «Единая Россия» вернется к обсуждению отраслевой системы оплаты труда учителей и врачей.

«Постоянная составляющая должна быть значительно больше переменной. Дискуссия идет, какое это должно быть соотношение. Педагоги и врачи должны быть защищены. Весной мы проведем серию обсуждений и выйдем на решение вопроса», — заключил Андрей Турчак.

«Mногие инициативы, в первую очередь, социальные, уже нашли свое отражение в законопроектах, которые были приняты или внесены в Госдуму. А самое главное – они финансового обеспечены бюджетом, — подчеркнула член профильного Комитета по бюджету и налогам Галина ДАНЧИКОВА. На социальную политику и здравоохранение в главном финансовом документе страны заложено 22 трлн рублей на три года. Получат дальнейшее развитие проекты поддержки семей с детьми, социального контракта, долгосрочного ухода за маломобильными гражданами и пожилыми людьми»- отмечает, Галина Данчикова, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва, член фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам.