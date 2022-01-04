Социальные объекты на особом контроле МЧС России

Как показывает статистика последних лет, наиболее опасными с точки зрения травматизма и гибели людей являются пожары на объектах с массовым пребыванием людей. В их числе – социальные учреждения, а это школы-интернаты, дома престарелых и инвалидов, детские приюты, больницы. Им сотрудники Государственного пожарного надзора уделяют пристальное внимание, регулярно проводя на этих объектах мероприятия по предупреждению и профилактике пожаров.

В Управлении надзорной деятельности и профилактической работы по Республике Саха (Якутия) на учете находятся 272 социально-значимых объектов с круглосуточным пребыванием людей.

В период с 31 декабря 2021 года по 4 января 2022 года сотрудники МЧС России в рамках профилактических визитов посетили 45 социальных объектов, в ходе которых проинструктировали 292 обслуживающего персонала.

На сегодняшний день социально значимых объектов с нарушениями нет, все они оборудованы выводом сигнала автоматической пожарной сигнализации в подразделения пожарной охраны, системой оповещения и управления эвакуацией людей, первичными средствами пожаротушения.

«Обеспечение пожарной безопасности — одна из самых главных задач, которая стоит перед сотрудниками МЧС России. Особое внимание представители государственного пожарного надзора уделяют социально значимым объектам, регулярно оказывают персоналу консультативную и практическую помощь в вопросах предотвращения пожаров. Данные профилактические мероприятия планируется провести на всех социальных объектах», — сообщил А. Гайдей, заместитель начальника отдела организации надзорных и профилактических мероприятий УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия).