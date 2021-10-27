Социально-значимые объекты под особым контролем пожарного надзора

Социально-значимые объекты находятся под особым контролем органов Федерального государственного пожарного надзора МЧС России. Так, на минувшей неделе Главный государственный инспектор Верхнеколымского района по пожарному надзору Павел Ребров провел внеплановую выездную проверку в Верхнеколымском филиале «Республиканского комплексного центра социального обслуживания», чтобы проверить исполнение ранее выданного предписания, сообщает пресс-служба ведомства.

– За установленный срок руководитель учреждения организовал исполнение предписания в полном объеме, понимая, что любое нарушение требований пожарной безопасности создает угрозу жизни и здоровью находящимся на объекте людей, – сообщил Павел Ребров.

Отметим, что в республике расположено 276 объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, в том числе 34 объекта здравоохранения, 166 объектов образования (интернаты, детские сады) и 76 объектов социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей. Всего с начала года на данных объектах органами Госпожнадзора проведено 117 проверок.

В настоящее время с нарушениями требований пожарной безопасности эксплуатируется 36 объектов социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей. За нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности привлечено 77 лиц, в том числе 17 юридических и 60 должностных лиц. За неисполнение в установленный срок предписаний органов ГПН в суд направлен 21 материал.