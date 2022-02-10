Социальная газификация Якутии. Вся необходимая информация в одном материале

В этом году ожидается подключение к сетевому газу наибольшего числа домовладений в Якутии по плану-графику социальной газификации: порядка 2500 частных хозяйств будут подключены до конца 2022 года. Региональный оператор газификации населенных пунктов республики, АО «Сахатранснефтегаз», дает пояснения по наиболее частым и популярным вопросам, возникающим у якутян.

— Где узнать более подробно информацию о том, что такое социальная газификация Якутии?

Основная страница социальной газификации Якутии – SG.AOSTNG.RU. Там опубликован план-график, блок-схема подачи заявки, нормативно-правовые акты, видеоролики на русском и якутском языках, схемы границ бесплатной газификации.

«Сахатранснефтегаз» регулярно публикует обновления, новости и полезную информацию на своих каналах связи: официальный сайт, Instagram (хэштег #СоцгазЯкутия), Facebook, Telegram-канал.

Также информация содержится на официальном портале Единого оператора газификации РФ CONNECTGAS.RU.

— Каковы критерии социальной газификации? Как узнать, подходит ли мой дом?

Социальная газификация работает в газифицированных населенных пунктах. Основное требование программы – наличие зарегистрированного дома и земельного участка. Без этих документов заявления не принимаются. Таким образом, если дом находится на этапе строительства, подать заявку заранее нельзя.

Также газ должен использоваться только для собственных нужд (отопление, пищеприготовление), не связанных с предпринимательской деятельностью.

— По программе газ подводят бесплатно к дому?

Социальная газификация отменяет плату, ранее взимавшуюся с граждан за подводку газопровода к границе земельного участка. Внутри границ земельного участка по-прежнему строительство газопровода, покупка и установка газового оборудования выполняются за счет собственника. Хозяин домовладения обращается в любую специализированную организацию и заключает договор на эти работы или заключает комплексный договор с АО «Сахатранснефтегаз» на газификацию «под ключ» по принципу одного окна.

— Вижу, что подать заявку можно через сайт Единого оператора газификации РФ CONNECTGAS.RU, на портале «Госуслуги», через МФЦ «Мои документы». Почему «Сахатранснефтегаз» рекомендует подать заявку на SG.AOSTNG.RU?

— Необходимо учитывать, что срок обработки заявки может быть увеличен при подаче через сторонние порталы и организации. В конечном итоге адресат заявки один – это региональный оператор газификации населенных пунктов РС(Я) АО «Сахатранснефтегаз» (кроме Мирнинского района, где действует ООО «Айхалтрансгаз»). В отдельных случаях запрос может быть направлен в курирующее ведомство – Министерство промышленности и геологии РС(Я), которое курирует утвержденную программу газификации республики.

Для своевременного ответа «Сахатранснефтегаз» рекомендует подавать заявки на сайте SG.AOSTNG.RU. Там же можно обратиться напрямую к специалистам через форму обратной связи по интересующим вас вопросам.

— Я подал заявку. Когда мой дом будет газифицирован?

Подача заявки не означает автоматическое включение в программу. Специалисты компании проверяют каждую заявку индивидуально, рассматривают техническую возможность. В случае, если заявитель предоставляет сразу полный пакет документов, АО «Сахатранснефтегаз» в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки направляет подписанный проект договора о подключении в двух экземплярах.

В случае, если какого-либо документа не хватает и требуется довнесение, региональный оператор газификации в течение трех рабочих дней должен сообщить об этом заявителю. Проверяйте правильность написания электронной почты и номера телефона при заполнении заявки, а также папку «спам», куда ответ может попасть.

После подписания договора газ проведут в соответствии с указанными в нем сроками, которые рассчитываются индивидуально.

— Я подал заявку, но ответа не поступило. Куда обратиться?

Статус заявки вы можете отслеживать в личном кабинете на сайте регоператора. Если ответ в установленные сроки не поступил, есть несколько вариантов действий. Единый колл-центр АО «Сахатранснефтегаз» отвечает по номеру 319-777 (режим работы в будние дни с 08:00 до 17:00). Запрос можно направить напрямую специалистам на сайте SG.AOSTNG.RU по форме обратной связи в виде конвертика. Ответ придет на вашу электронную почту. Кроме того, можно обратиться через директ профиля Instagram, обязательно указав ФИО заявителя.

— Как подать заявку на SG.AOSTNG.RU? Как быть, если у меня не получается прикрепить документы?

Подробная пошаговая инструкция опубликована на AOSTNG.RU. Если у вас возникли трудности в ходе подачи заявки, вы можете записаться самостоятельно на очный прием специалиста через сервис предварительной записи, выбрав тему «Социальная газификация», либо по телефону 319-777.