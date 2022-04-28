Социальная газификация Якутии в действии



Построить новый красивый дом, обставить мебелью и благоустроить территорию участка, подвести систему отопления и водоснабжения – мечта многих людей. У молодой семьи, жителей Мегино-Кангаласского улуса благодаря программам социальной газификации и дальневосточной ипотеки желания воплотились в жизнь.

Диана Ефимова с семьей живет в поселке Нижний Бестях в квартале Нефтяников. Пока она находится в отпуске по уходу за пятимесячным ребенком, а ее супруг Иван работает слесарем в «Железных дорогах Якутии».

Въехали они в только что построенный двухэтажный дом в январе сразу после пуска газа.

Заявку мы подали еще в августе 2021 года, тогда еще в республике не начала действовать программа бесплатной газификации. Но осенью нам позвонили из «Сахатранснефтегаза» и перевели договор на социальную газификацию, мы были очень рады. К тому моменту мы уже приобрели участок и начали строить дом, – рассказывает Диана Ефимова.

За дом в 115 квадратных метров «под ключ» вместе с инженерными сетями, включая газовые, они заплатили 4,5 млн рублей, воспользовавшись дальневосточной ипотекой. Газопровод-ввод к земельному участку «Сахатранснефтегаз» протянул в декабре.

За дом в 115 квадратных метров «под ключ» вместе с инженерными сетями, включая газовые, они заплатили 4,5 млн рублей, воспользовавшись дальневосточной ипотекой. Газопровод-ввод к земельному участку «Сахатранснефтегаз» протянул в декабре. Въехали в январе, еще не успели обустроить все комнаты. Выбрали напольный энергонезависимый котел. В доме очень тепло. Получается, мы пользуемся газом уже четыре месяца, первая зима прошла без проблем, за первый месяц потребления газа мы заплатили около четырех-пяти тысяч рублей, – поделилась хозяйка дома.

В 2022 году «Сахатранснефтегаз» продолжает реализацию проекта социальной газификации. До конца года в Республике Саха (Якутия) будут догазифицированы порядка 2000 домовладений. Подать заявку на социальную газификацию можно онлайн на сайте регионального оператора SG.AOSTNG.RU или обратившись в один из клиентских офисов.