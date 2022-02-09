Социальная газификация Якутии: это возможность безвозмездно подвести газ к участку

9 февраля состоялось заседание регионального штаба по реализации программы социальной газификации. Заседание провел министр промышленности и геологии Якутии Максим Терещенко. Основным вопросом рассмотрения стал вопрос завершения повторной инвентаризации участков для начала масштабных работ по проведению газопровода в 2022 году.

Поскольку главным критерием для бесплатного подведения газопровода-ввода к границе земельного участка является наличие зарегистрированного дома потребовалось повторное анкетирование для актуализации плана работ на 2022 год. Первичная инвентаризация домовладений, подпадающих под условия программы социальной газификации, была проведена летом 2021 года. Цель инвентаризации – уточнение наличия объекта капитального строительства и готовности собственника к заключению договора и пуску газа.

Руководитель ведомства подчеркнул особую важность реализуемой в республике программы и поручил муниципальным образованиям предоставить конечную информацию по итогам инвентаризации в короткие сроки.

Как сообщил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников, проводимая совместно с муниципальными администрациями объемная работа подходит к концу.

«Цифра, обозначенная для подключения в 2022 году – а это порядка 2500 домовладений – итогам анкетирования соответствует, подписали с муниципальными образованиями акты и необходимую документацию. Повторную проверку мы проведем дополнительно в городе Якутске. Готовность к реализации программы есть: закуплены материалы для выполнения работ, предусмотрены средства. С актуализированной информацией по домовладениям мы готовы теперь ускорить заключение договоров с заявителями и работы по проектированию газопроводов-вводов», – рассказал руководитель компании.

При этом он отметил, что жителям газифицированных населенных пунктов Якутии, а особенно в столице, нужно подавать заявки на социальную газификацию в текущем месяце, а также в марте и апреле, чтобы избежать больших одномоментных нагрузок в летний период на подрядные организации.

С момента старта приема в сентябре 2021 года в адрес регионального оператора газификации населенных пунктов РС(Я) поступило 3139 заявок, заключено 527 договоров. 776 заявок находятся в работе.

Напомним, что в республике реализуется программа социальной газификации по поручению президента страны Владимира Путина. В свою очередь распоряжением главы Якутии Айсена Николаева в республике АО «Сахатранснефтегаз» определен региональным оператором газификации населенных пунктов.