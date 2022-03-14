Социальная газификация: волонтеры помогут в сборе документов

11 марта на базе Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» состоялось рабочее совещание с «Молодой Гвардией» по инициированной партией «Единая Россия» программе социальной газификации.

Молодогвардейцы будут оказывать волонтерскую помощь по информированию и формировании пакета документов при подаче заявки тем, чьи дома потенциально подпадают под критерии социальной газификации. «Мы ценим инициативу молодогвардейцев. Это очень важный для жителей республики проект. Социальная газификация позволяет безвозмездно провести газопровод — ввод к домовладению. К сожалению, многие встречаются с трудностями при сборе документов, подаче заявок и им нужна помощь. Именно эту помощь и окажут молодогвардейцы. В свою очередь компания также продолжит разъяснительную и методическую помощь населению. Таким образом мы сможем более качественно и масштабно провести работу по социальной газификации», — отметил начальник УГРС Антон Томский.

Представитель «Молодой Гвардии» Александр Румянцев сообщил о готовности начать разъяснительную работу уже в ближайшее время. В первую очередь начнут работу по округам города Якутска. Молодые люди будут консультировать по телефону. Если возникнет необходимость помощи на месте – придут её оказывать с выездом.

Напомним, что в ходе отчётно-выборной конференции партии «Единая Россия» в своём выступлении Секретарь регионального отделения Айсен Николаев чётко обозначил роль партии при реализации программы социальной газификации.