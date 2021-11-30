Социальная газификация в вопросах и ответах

О том, что такое ситуационный план, где его взять, бесплатна ли услуга подключения к газу вплоть до дома и плиты или только до границ земельного участка, зачем нужен расчет максимального часового расхода газа и другие популярные вопросы, которые задают специалистам АО «Сахатранснефтегаз», в сегодняшнем разборе.

1. Социальная газификация отменила оплату подведения газовой трубы к границе земельного участка. Ранее оплачивать должен был абонент. Однако внутри границ земельного участка работы по строительству сети газопотребления по-прежнему обязан обеспечить заявитель. Стоимость работ внутри участка и дома зависит от объема этих работ, протяженности, способа прокладки газопровода, от выбранного газового оборудования. Все это приобретает и устанавливает за свой счет потребитель, заключив с АО «Сахатранснфетегаз» или другой специализированной организацией, договор подряда. Поэтому, стоит обязательно рассчитывать свои возможности и обращаться к регоператору в случае, если есть 100% уверенность, что пуск газа состоится. Следует помнить, что у заявителя тоже есть обязательства. В случае, если в указанные в договоре сроки, заявитель не подготовит дом к пуску газа, он будет обязан возместить понесенные газовой компанией расходы.

2. Возникает большое количество вопросов о том, где можно получить ситуационный план. Это карта, которая отражает схематическое расположение земельного участка по отношению к местности. Где его взять? Сделав скриншот (снимок экрана) с официального сайта Публичной Кадастровой Карты Российской Федерации, введя адрес или кадастровый номер дома или участка, либо запросить в органах местного самоуправления.

3. Другой документ – топографическая карта земельного участка, который предстоит газифицировать. Если заявитель физическое лицо, этот документ можно не предоставлять.

4. Частый вопрос горожан, которые по всем критериям подходят под программу социальной газификации, однако при этом в сетях существует дефицит пропускной способности. Когда жителям дефицитных районов ожидать подключения?

Ответ на этот вопрос дают специалисты Управления газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз». В случае, если для подключения заявителя требуется ликвидировать дефицит пропускной способности, то в договоре о подключении указывается срок исполнения мероприятий по подключению, определяемый региональной программой газификации до 2030 года. В районах города Якутска и в республике работы по устранению дефицита пропускной способности начнутся с 2023 года. Таким образом, ранее этого срока подключения по программе социальной газификации не стоит ожидать, если в вашем районе есть дефицит пропускной способности газопроводов. С картой районов г. Якутска, доступных для подключения, можно ознакомиться на сайте aostng.ru по ссылке https://aostng.ru/service/karta/?type=geo&cat=s99

5. Многих интересуют сроки оказания услуги. В случае, если заявитель предоставляет сразу полный пакет документов, АО «Сахатранснефтегаз» в течение 30 рабочих дней со дня получения заявки направляет подписанный проект договора о подключении в двух экземплярах. В случае, если какого-либо документа не хватает и требуется довнесение, региональный оператор газификации в течение трех рабочих дней должен сообщить об этом заявителю. Проверяйте правильность написания электронной почты и номера телефона при заполнении заявки, а также папку «спам», куда ответ от регионального оператора может попасть.

Необходимо учитывать, что срок обработки заявки может быть увеличен при подаче через сторонние порталы и организации («Госуслуги», МФЦ «Мои документы», сайт ЕОГ connectgas.ru), поэтому рекомендуется подавать заявку на официальном сайте регионального оператора газификации в Республике Саха (Якутия) АО “Сахатранснефтегаз” – SG.AOSTNG.RU.

После подписания договора газ проведут в соответствии с указанными в нем сроками, которые рассчитываются индивидуально.

6. Другой частый вопрос от заявителей – как рассчитать объем потребляемого газа? На сайте aostng.ru есть калькулятор https://aostng.ru/service/calculate/ максимального часового расхода газа. Это очень важный показатель, поскольку он определяет техническую способность газовой магистрали обслуживать всех подключенных к ней клиентов. Для предварительной оценки достаточно ввести необходимые данные в соответствующие графы онлайн-калькулятора и получить результат.

—————————-

АО Сахатранснефтегаз» напоминает о том, что заявки на социальную газификацию принимаются на специальном сайте SG.AOSTNG.RU, в Службе единого окна УГРС по адресу г.Якутск, ул. Петра Алексеева, 84, в эксплуатационных газовых участках АО “Сахатранснефтегаз” в улусах, на официальном сайте единого оператора газификации РФ connectgas.ru, на портале «Госуслуги», через офисы МФЦ. Якутянам напоминают, что обязательно наличие документов, подтверждающих право собственности на дом и земельный участок, который предстоит газифицировать.

Список необходимых документов:

Паспорт гражданина РФ или иной документ удостоверяющий личность, ИНН и СНИЛС; Копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на домовладение (объекта ИЖС или часть жилого дома блокированной застройки); Копия документа. Подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом право на земельный участок; Ситуационный план; Расчет планируемого максимального часового расхода газа; Топографическая карта участка в масштабе 1:500

При подаче онлайн необходимо загрузить сканы, которые входят в полный пакет документов, согласно п.16 Постановления Правительства РФ №1547 от 13.09.2021 г.