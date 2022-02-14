Социальная газификация в Хангаласском улусе: в 2022 году подключат не менее 200 домовладений

В 2022 году в Хангаласском районе под критерии программы социальной газификации подпадают более 205 домовладений в девяти населенных пунктах. Результаты анкетирования, проведенного в январе, внесут некоторые изменения в утвержденный план-график, по которому планировалось 226 домовладений.

В Мохсоголлохе газифицируют 80 домовладений, в Покровске – 61, в селах Ой, Октемцы и Техтюр – 13, 11 и пять соответственно. В Булгунняхтахе запланировано восемь, в Улах-Ане – пять, Улахан-Ане – два, а в Верхнем Бестяхе – 20 домовладений.

При этом по инвентаризации совместно с муниципальными администрациями выявлено некоторое расхождение в числе домовладений. Из 226 запланированных у 21 собственника выявлена нехватка документов, подтверждающих право собственности на объект капитального строительства. Напомним, что главный критерий социальной газификации – это наличие газораспределительных сетей (технической возможности подключения) и предоставление документов на земельный участок и дом.

В работе по улусу находятся 136 заявок. Всего с момента старта заявок поступило 165 заявок и 13 заключенных договоров переведены под социальную газификацию, заявители получают возврат оплаченных средств по договорам техприсоединения. Эксплуатационный газовый участок Хангаласского улуса призывает жителей населенных пунктов района активно подавать заявки на подключение к газу по программе. За три месяца в 2021 году план по газификации исполнен полностью – к границам 31 домовладения безвозмездно выведен газопровод-ввод.

Заявки на социальную газификацию принимаются на сайте регионального оператора по газификации населенных пунктов АО «Сахатранснефтегаз» SG.AOSTNG.RU.