Социальная газификация. В 2022 году ожидается перевыполнение плана

В Якутии компания «Сахатранснефтегаз» продолжает реализацию программы догазификации. Напомним, что проект были инициирован в 2021 году партией «Единая Россия» и поддержан президентом России Владимиром Путиным.

Социальная газификация – это программа безвозмездного подведения к границе земельного участка трубы газопотребления от газораспределительной трубы. В свою очередь строительство газопровода внутри границ участка до газового котла осуществляется за счет средств потребителя.

Как отметил начальник Управления газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаз» Антон Томский, для участия в программе есть три основных критерия. Это наличие газа в городе или наслеге, в котором проживает заявитель, наличие зарегистрированного земельного участка и дома, а также использование природного газа только для нужд отопления дома и пищеприготовления.

«То есть программа социальной газификации по строительству газопровода-ввода осуществляется только для домовладений и не предполагает догазификацию в целях использования нужд предприятий и предпринимательской деятельности», — отметил Антон Михайлович.

План по догазификации на 2022 год составлял строительство 2041 газопроводов-вводов, но благодаря слаженной работе регионального оператора и муниципальных образований, план был скорректирован в пользу увеличения и составляет сейчас 2682 заключенных договоров.

Например, наиболее масштабные работы проводятся в городе Якутске. По планам 2022 года в столице предусмотрено строительство 808 газопроводов-вводов. По факту исполнения плана построено 385 вводов. Это 48%.

В Ленском районе, например, выполнено строительно-монтажных работ по выводу 71 газопроводов-вводов из 138. Это 51,4%.

Наибольший показатель в процентном соотношении демонстрирует Вилюйский район. Здесь уровень выполненных СМР составляет почти 95% от плана, который составлял 38 газопроводов-вводов. Но с учётом большого количества заявлений в Вилюйском районе увеличено количество заключенных договоров почти в два раза и составляет 62 договора.

«Строительно-монтажные работы по газопроводам-вводам – это ведь целый большой комплекс работ, начиная от проектирования и заканчивая непосредственно прокладкой газовых сетей. Также необходимо понимать, что строительный сезон у нас в Якутии короткий и потому основные работы были начаты буквально в мае месяце. Сейчас работы активно проводятся. Судя по нашему анализу, мы с подрядчиками должны успеть», — подчеркнул начальник УГРС.

По его словам работы идут согласно графику, но районы должны усилить работу с населением по пускам газа внутри границ домовладений уже после построенных газопроводов-вводов.