Социальная газификация: свыше 800 домов подключат в Якутске

В рамках программы социальной газификации в 2022 г. по г. Якутску планируется подключить 808 домовладений. 300 объектов запланированы на 2023-2024 годы. В этом году из республиканского бюджета на эти цели предусмотрено порядка 1 млрд. руб., из них 500 млн. руб. выделено столице республики для строительства распределительных сетей и подводящих газопроводов. Еще 300 млн. руб. направят на ликвидацию дефицита пропускной способности по направлению Покровского тракта.

Эти и другие вопросы бесплатного подключения к газу обсудили 18 марта в ходе выездного заседания Постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Якутской городской Думы с руководством АО «Сахатранснефтегаз». Председатель комиссии Андрей Лебедев обозначил, что вопросы социальной газификации представляют наибольший интерес жителей городского округа.

Напоминаем, основным требованием для проведения социальной газификации является зарегистрированное право собственности на земельный участок и жилой дом.

Газ будет подведен бесплатно до границ земельного участка, а для дачных товариществ газ доводится до границ дачного товарищества (СОНТ). Внутридомовое газовое оборудование (котел, плита и.т.д.) приобретается самим заявителем.

Социальная газификация проводится в газифицированных населенных пунктах. При этом необходимо обязательное наличие в населенном пункте газораспределительной сети.

Программа социальной газификации реализуется по инициативе партии «Единая Россия» при поддержке президента России Владимира Путина.

Антон Томский, начальник управления газораспределительных сетей «Сахатранснефтегаз» ознакомил с порядком подключения к социальной газификации.

«Социальная газификация это договор с двухсторонними обязательствами. С момента подписания договора в течение установленного срока мы должны подвести газовый стояк до границы земельного участка, а заявитель в эти же сроки должен построить внутренний газопровод и поставить газопотребляющее оборудование. В противном случае законодательство обязывает полностью взыскивать понесенные затраты», — уточнил он.

Как добавил Антон Томский, многие подают заявку на бесплатное подключение газа с целью последующей перепродажи земельного участка по более высокой стоимости или будущей постройки. Если они в указанные сроки не построят дом и не подключат газ, то обязаны возместить все затраты «Сахатранснефтегаз». Причем, стоимость распределительных сетей может достигать до 10 млн. руб.

Поэтому, он призвал не торопиться с подачей заявки, так как социальная газификация рассчитана вплоть до 2030 года, возможно еще продление.

По его словам, на сегодняшний день собрано около 5000 анкет по республике из числа желающих подключиться к социальной газификации. Заявку на социальную газификацию можно подать через службу единого окна, официальный сайт «Сахатранснефтегаз» или другие пункты социальной газификации.

В связи с удорожанием газового оборудования, участники совещания также обсудили меры социальной поддержки населения, в частности, малообеспеченных семей. Размер субсидии 100 000 руб. не менялся еще с 2009г., поэтому было предложено увеличить до 150 000 руб.

Во время совещания также были обсуждены вопросы восстановления дорожного полотна, технического диагностирования газового оборудования, устранения и недопущения аварийных ситуаций.

Как резюмировал председатель Постоянной комиссии по городскому хозяйству и экологии Андрей Лебедев, будут сформированы заявки на социальную газификацию по округам г. Якутска. Окружной администрации было рекомендовано увеличить финансирование для оказания социальной поддержки малообеспеченным семьям для подключения к газу.

Управлению газораспределительных сетей АО «Сахатранснефтегаз» рекомендовали рассмотреть возможность оказать содействие в завершении работ по газификации в квартале «Северный» и с. Хатассы.

Андрей Викторович подчеркнул, что необходимо следить за внутридомовым оборудованием, чтобы не допустить у жильцов отключения газа. Магистральные сети в городе, построенные еще в прошлом веке, выработали свой ресурс, поэтому в ближайшие годы предстоит колоссальная работа по перекладке сетей. С момента газификации города Якутска в этом году исполняется 55 лет.