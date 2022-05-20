Социальная газификация пришла в поселок Жатай

В Республике Саха (Якутия) продолжается реализация программы социальной газификации, которую объявил президент России Владимир Путин. Более трех тысяч договоров с заявителями заключено. До конца 2022 года в регионе планируется обеспечить голубым топливом не менее 2000 домовладений. Семья Бутыриных из поселка Жатай поделилась своими впечатлениями.

Анастасия Бутырина работает старшим юрисконсультом ФГУП «Охрана» в Якутске, ее супруг – пожарный-спасатель в АО «Аэропорт Якутск». В поселке Жатай она живет с детства. Получив земельный участок по улице Бородкина в подарок от родных, молодая семья вступила в Дальневосточную ипотеку и построила двухэтажный дом. Строительство закончилось в августе прошлого года, летом же они подали заявку на газификацию в АО «Сахатранснефтегаз».

К тому моменту в республике программа социальной газификации еще не действовала, так что мы заключили договор на технологическое присоединение и заплатили первый взнос, примерно 28 тысяч рублей. Уже осенью нам перезвонили и предложили перевести наш договор на социальную газификацию, то есть подведение газового стояка к забору бесплатно. На тот момент мы как раз занимались оформлением документов и донесли правоустанавливающий документ на дом. В течение недели после подписания нового договора «Сахатранснефтегаз» вернул оплаченные средства, – рассказала Анастасия Бутырина.

Сейчас они занимаются обустройством дома внутри. В скором времени молодая семья Бутыриных будет готова въехать в новый дом.

В поселке Жатай 51 домовладение подпадает под критерии социальной газификации. 45 из них планируется газифицировать в этом году. 38 заявок от жителей поселка поступило в адрес «Сахатранснефтегаз».

Возврат денежных средств предусматривается для договоров на подключение (техприсоединение), заключенных после 21 апреля 2021 года. Региональный оператор газификации напоминает о том, что социальная газификация – это подведение газопровода-ввода к границе земельного участка без привлечения средств граждан. Подать заявку можно на сайте SG.AOSTNG.RU, где опубликована вся информация о необходимых документах, критериях и возможностях программы.