Социальная газификация пришла в Ленск

Программа бесплатного подключения к газовым сетям полным ходом ведется в Ленском районе Якутии. Об общей пользе социальной газификации рассказал житель города Ленска Алексей Оленец.

По словам Алексея Сергеевича, он стал одним из первых в своём городе, кто подал заявление на участие в новой федеральной программе – еще в сентябре прошлого года он узнал о возможности существенно сэкономить на газификации своего частного дома и сразу отправился подавать заявку.

Узнал я о существовании программы из средств массовой информации – благо, об этой инициативе Правительства РФ рассказывали в новостях очень активно. Как оказалось, никаких особых бюрократических проволочек и препятствий на пути к догазификации нет – мы довольно оперативно всё решили со специалистами «Сахатранснефтегаз» по документам, подтверждающим право собственности на участок и дом, и моей заявке, – поделился Алексей Оленец.

В дом 2014 года постройки глава семьи ранее не подводил газовую трубу.

До газовых сетей от нашего участка всего 10 метров, но стоимость доведения коммуникаций до нашей территории ранее оценивалась в районе 50 тысяч рублей, для нас это довольно ощутимые деньги. Теперь же, после начала программы социальной газификации, можно с уверенностью сказать, что мы ощутимо сэкономили. Очень полезная для населения страны инициатива партии «Единая Россия», – отметил Алексей Сергеевич.

Он рассказал, что газовики Ленского эксплуатационного газового участка быстро управились с работой по прокладке трубы до участка – земляные работы, укладка, врезка и испытания заняли всего три часа.

Теперь надо провести коммуникации внутри двора самостоятельно и приобрести газовый котел. Планирую, что всё это будет сделано за текущий сезон и зимовать будем уже в газифицированном доме – поделился планами ленчанин.

Добавим, что в рамках социальной газификации в городе Ленске планируется строительство порядка 10600 метров газораспределительных сетей и газопроводов-вводов. 133 заявителя подключат уже в этом году.