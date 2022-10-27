27.10.2022
17:42
30
Общество
Социальная газификация пришла на улицу Студенческая в Мархе
Как сообщил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников в телеграм-канале, на улице Студенческой завершены строительно-монтажные работы в рамках социальной газификации. Первые жители уже запустили газ в свои дома.
Общая протяженность построенных распределительных сетей составила более 1300 метров.
«Основная часть трубы протяженностью 594 метра и диаметром 159 мм была уложена в конце августа. С тех пор шли работы по прокладке и строительству 13 газопроводов-отводов и пусконаладочные работы», – сообщил генеральный директор регионального оператора газификации.
В ноябре планируется вывести также газопровод к еще одному земельному участку, сообщил Алексей Колодезников.
Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»
#Алексей Колодезников#АО Сахатранснефтегаз#газ#газфикация населения#Социальная газификация пришла на улицу Студенческая в Мархе#СТНГ
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