Социальная газификация Ленска: построено более восьми километров газовых сетей

В Ленском районе провел выездные совещания министр промышленности и геологии РС(Я) Максим Терещенко. Начальник Ленского эксплуатационного газового участка УГРС АО «Сахатранснефтегаз» Николай Майоров рассказал о ходе реализации программы социальной газификации, передает пресс-служба администрации Ленского района.

В этом году согласно плану-графику газификации к 150 домовладениям будут подведены новые газовые сети, сообщил Николай Майоров.

«Еще более 30 домов мы подключим к уже имеющимся сетям, в том числе жителей микрорайона «Ханайдах», которые перешли с центрального на газовое отопление. Летом мы строили сети, а в данный момент идет активная фаза подключений – в сентябре это будет около 15 домов, в октябре – еще 70, завершим плановое подключение в ноябре. Работы идут в соответствии с графиком. Всего в этом году построено 7 км газораспределительных сетей и 1,2 км — газопроводов-вводов», – рассказал начальник Ленского подразделения «Сахатранснефтегаз».

На сегодняшний день в Ленске от граждан поступило 255 заявок на социальную газификацию, 216 договоров уже заключено.

Участники совещания побывали в микрорайоне Спутник, где в данный момент идет активная работа по прокладке газораспределительных сетей. Жители улицы Короленко рассказали, что ждали этого события долгие годы.

«Мы все очень радуемся, что на нашей улице уже укладывают трубы. Мы ждали этого 40 лет. Раньше у нас было электроотопление и дрова. Это очень дорого, за зиму мы тратили примерно 4 машины дров, плюс оплата за электроэнергию. Теперь будем переходить на газ, уже в ближайшее время поедем покупать оборудование», – поделилась жительница микрорайона «Спутник» Людмила Солодкая.

Максим Терещенко отметил, что в республике существует целый ряд мер поддержки для подключения к газу различных категорий граждан. Так, по линии Министерства труда РС(Я) единовременную материальную помощь на газификацию индивидуальных жилых домов в размере 150 тысяч рублей могут получить отдельные категории граждан с низким доходом.

Еще одна республиканская программа, которую ведет Минпром РС(Я), предусматривает компенсацию до 75% затрат на проведение газа внутри границ участка и покупку оборудования тем граждан, которые переходят с центрального на газовое отопление. Субсидия составляет 117 тысяч рублей.

Кроме того, в Ленском районе получить субсидию на подведение газа к своему дому за счет средств районного бюджета могут работники муниципальной бюджетной сферы. Выплата составляет 100 тысяч рублей.