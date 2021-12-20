Социальная газификация: Как семья Дьячковских въехала в новый теплый дом

Инициированный партией «Единая Россия» проект социальной газификации поддержал Президент страны В.В. Путин и в своем апрельском послании Федеральному собранию России поручил начать реализацию этого проекта. Социальная газификация представляет собой доведение газа от существующих газовых сетей до границ земельного участка с жилым домом без привлечения средств жителей. Таким образом, газификация стала доступнее для населения ранее газифицированных населенных пунктов.

В Якутии региональным оператором социальной газификации определен «Сахатранснефтегаз». Программа доступна для жителей 82 населенных пунктов в 10 районах республики и столице республики, включая пригороды. Специалистами газовой компании в кратчайшие сроки была подготовлена и утверждена республиканским правительством «Региональная программа догазификации населенных пунктов Республики Саха (Якутия) до 2030 года». Согласно этому документу, основная часть подключений состоится в течение 2022 года.

С момента старта программы поступило 2500 заявок, заключено порядка 400 договоров с заявителями. До конца 2021 года к газу будут подключены 300 домовладений.

О том, как реально работает программа социальной газификации лучше любых цифр говорят отклики семей, подключивших дома к газу. Сегодня своими впечатлениями делится семья Дьячковских, которую навестил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников с главой Якутска Евгением Григорьевым.

Кэрэл и Уйгун Дьячковские живут в Сайсарском округе столицы на улице Мерзлотной. Кэрэл работает врачом-офтальмологом, глава семейства Уйгун – контролер службы экономической безопасности в АО «Алмазы Анабара». В семье растут два сына Даниил и Харысхан.

Двухэтажный дом с гаражом Дьячковские построили на участке в этом году и въехали две недели назад. Заявку на подключение дома к газу в Управление газораспределительных сетей они подали летом этого года и заключили договор на технологическое присоединение с АО «Сахатранснефтегаз». Для этого они оплатили первую часть взноса за подключение.

В сентябре в республике полным ходом началась реализация программы социальной газификации. Для тех, кто подал заявку на газификацию после 21 апреля 2021 года, согласно условиям программы, возмещаются ранее внесенные за подключение деньги. Пуск газа в дом Дьячковских состоялся 29 октября, и в скором времени Кэрэл и Уйгун Дьячковские получили возврат денежных средств за вывод газового стояка.

«Мы убедились на себе, что программа социальной газификации работает. Стоимость подведения газового стояка в размере 48 тысяч рублей для нас как для молодой семьи – сумма существенная, и мы очень рады, что попали в программу. Внутренние работы мы провели по договору с частной организацией, и въехали в дом буквально в позапрошлое воскресенье, еще не все коробки распакованы», – рассказал хозяин дома.

Генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз Алексей Колодезников подчеркнул, что важность газификации нашла отражение в ежегодном Послании Главы Якутии Государственному Собранию (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Айсен Николаев поручил в 2022 году подключить к сетевому газу не менее 2000 домовладений по программе социальной газификации.

«Коллектив АО «Сахатранснефтегаз» ведет всю необходимую комплексную работу для выполнения стоящих перед нами задач с одной целью: обеспечить реализацию программы социальной газификации. Для улучшения качества жизни населения нашей республики. Чтобы все больше и больше семей воспользовались программой социальной газификации, и в домах якутян было тепло и комфортно. Для молодых специалистов с двумя детьми программа социальной газификации – хорошее подспорье. Для строительства дома с гаражом в Сайсарском округе Уйгун и Кэрэл Дьячковские вступили в дальневосточную ипотеку, стройка началась в июле. В ноябре подписали договор социальной газификации, поскольку подходят под все критерии программы. В декабре они получили возврат денежных средств за подведение газового стояка к земельному участку. Ранее семья проживала в «хрущевке», теперь в новом, просторном доме всей семье тепло и уютно», – отметил Алексей Колодезников.

Напоминаем, основными критериями для участия в социальной газификации являются: построенные в населенном пункте газораспределительные сети, наличие у заявителя права собственности на земельный участок и объект ИЖС на нем.

Заявки на социальную газификацию принимаются на сайте регионального оператора газификации республики по адресу SG.AOSTNG.RU, районными эксплуатационными газовыми участками и в Клиентских центрах г. Якутска и п. Нижний Бестях.