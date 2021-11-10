Социальная газификация. Что важно знать?

В ходе приема от населения заявок на участие в программе социальной газификации поступает множество вопросов, которые требуют разъяснения. Сегодня разберемся в наиболее важных.

• Как узнать, участвует ли мой населенный пункт в программе социальной газификации? Вся необходимая информация размещена на сайте sg.aostng.ru Здесь размещен План-график, в котором отмечены населенные пункты, в которых реализуется программа социальной газификации.

• До подачи заявки необходимо зарегистрировать право собственности на земельный участок и объект ИЖС. Газифицируются исключительно жилые дома, в которых газ будет использоваться только для бытовых нужд.

• По программе социальной газификации газ будет бесплатно подведен от существующих газораспределительных сетей до границ земельного участка. В пределах земельного участка и внутри дома заявитель проводит работы за счет собственных средств.

• Очень важно обратить внимание на указанные в договоре сроки. Соглашение между заявителем и газораспределительной организацией накладывает обоюдные обязательства. Это означает, что в указанный срок не только газовая компания должна подвести газовую трубу до границ земельного участка, но и заявитель обязан обеспечить готовность сети газопотребления внутри границ участка, а также приобрести и установить газоиспользующее оборудование – котел, плиту к моменту пуска газа.

• Что такое ситуационный план? Ситуационный план предоставляется в формате А4 и отражает схематическое расположение земельного участка по отношению к местности (населенному пункту/улице). Ситуационные планы выдают органы местного самоуправления (местные Администрации), земельный комитет. Ситуационным планом также может служить эскиз, распечатанный из интерактивных карт, размещенных на бесплатных интернет-ресурсах. В целях газификации на плане должен быть отмечен объект ИЖС.

• Подача заявки означает автоматическое включение в программу социальной газификации? Не совсем. После подачи заявки специалисты проверяют каждую заявку на соответствие требованиям. Включением в программу считается заключение договора между заявителем и газовой компанией.