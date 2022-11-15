15.11.2022
18:54
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Якутия

Соцгазификация в Горном улусе: все идет по плану

В Горном улусе активно ведётся работа по пуску газа в жилые дома. По программе социальной газификации в этом году по району заключено 452 договора. Всего по району в этом году уже произвели пуск газа в 272 домовладениях.

«На данный момент в селе Бердигестях Горного района построено шесть новых газораспределительных сетей, разной протяженности. Сейчас каждую неделю примерно в 5 частных домах бригада газовых служб производит запуск газа. До конца года план по пуску газа в домах будет выполнен», — сказал мастер Горного эксплуатационного газового участка «Сахатранснефтегаза» Валерий Александров.

Отметим, что программа социальной газификации была инициирована партией «Единая Россия» в 2021 году и поддержана Президентом России Владимиром Путиным.

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Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АО «Сахатранснефтегаз»

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