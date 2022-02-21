Соцгазификация: семья Сивцевых из Якутска об экономии и приятном сюрпризе

Сегодня «Сахатранснефтегаз» рассказывает о семье Василия и Жанны Сивцевых, к новому дому которых в Якутске газ подвели безвозмездно по программе социальной газификации.

Сивцевы приобрели земельный участок на улице Сайдыы в районе СОТ «Птицевод» в 2020 году, когда стартовала программа дальневосточной ипотеки. Молодая семья сразу начала стройку на участке: сперва возвели брусовый короб будущего дома, хозяйственные постройки, а затем встал вопрос о коммуникациях и проведении газа.

Как рассказывает глава семейства Василий, заявку на подключение к газу они подали летом 2020 года, далее заключили с АО «Сахатранснефтегаз» договор на технологическое присоединение и оплатили первый взнос за подведение газового стояка к земельному участку. Но осенью прошлого года по инициативе партии «Единая Россия» и при поддержке президента России Владимира Путина в стране и республике начала действовать программа социальной газификации. И поэтому тем, кто заключил договор на газификацию после 21 апреля 2021 года, средства возвращаются.

«Таким образом, нам вернули оплаченные ранее средства, поскольку наша заявка отвечала всем требованиям социальной газификации. Это оказалось приятным сюрпризом. Эти деньги мы пустили на оплату работ внутри границ земельного участка, заключив договор с частной фирмой. Котельная оборудована, пуск газа состоялся буквально неделю назад – 14 февраля. Получилось, что благодаря программе социальной газификации мы почти вдвое сэкономили на расходах по газификации дома», – рассказал Василий Сивцев.

В двухэтажном доме Сивцевым осталось провести финальные отделочные работы: потолки, постелить полы, оборудовать жилые комнаты. В семье подрастает пятилетняя дочь Дайаана, для которой подготовлена отдельная спальня.

«Мы очень рады тому, что наконец расширяемся, сейчас мы уже третий год живем в общежитии университета, которое мне выдали как семейной аспирантке. Новую мебель уже приобрели, с нетерпением ждем, когда въедем в наш новый теплый дом», – поделилась Жанна Сивцева.

Напоминаем, основными критериями для участия в социальной газификации являются построенные в населенном пункте газораспределительные сети, наличие у заявителя права собственности на земельный участок и объект ИЖС на нем. Заявки на социальную газификацию принимаются на сайте регионального оператора газификации республики по адресу SG.AOSTNG.RU.

Всего с начала момента приема на социальную газификацию поступило порядка 3400 заявок по всей Якутии. Заключено более 600 договоров, почти 330 газопроводов-вводов к границам земельных участков построено.