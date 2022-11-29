Соцгаз: Сахатранснефтегаз завершит год с перевыполнением плана

⠀⠀В пятницу состоялось очередное заседание регионального штаба по социальной газификации, в ходе которого министр промышленности и геологии Якутии Максим ТЕРЕЩЕНКО обозначил районы, которые демонстрируют лучшие показатели по реализации пункта Народной программы партии «Единая Россия» по социальной газификации.

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⠀⠀Министр в своем выступлении отметил, что от «Сахатранснефтегаза» ожидается кратное перевыполнение плана до конца года, так как план по строительству газопроводов-вводов уже перевыполнен и сейчас ведутся работы по пускам газа в дома. В целом лидирующие районы по социальной газификации: Чурапчинский, Мегино-Кангаласский и Горный районы.

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Генеральный директор компании «Сахатранснефтегаз» Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ в своем выступлении отметил, что в настоящее время все плановые показатели выполнены.

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⠀⠀«Планы этого года перевыполнены. Национальная нефтегазовая компания «Сахатранснефтегаз» обеспечила готовность к пускам газа 3323 газопровода-ввода при плане 2041 вводов. Это 162%», — отметил руководитель газовой компании.

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⠀⠀Что касается федерального рейтинга, то Якутия по-прежнему входит в «зеленую зону», а запас газового оборудования и газовых сетей позволяет перевыполнить план этого года. Напомним, что региональный штаб по социальной газификации возглавляет глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ.