Социальные пенсии хотят проиндексировать с 1 апреля

В пояснительной записке к соответствующему проекту постановления правительства отмечается, что расходы на индексацию составят 7 млрд рублей до конца 2019 года, сообщает ТАСС.

Социальные пенсии с 1 апреля предлагается проиндексировать на 2%. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства, размещенном Минтрудом РФ на портале проектов нормативных правовых актов.

По действующему законодательству социальная пенсия устанавливается гражданам, которые не работали или не приобрели полноценного стажа, необходимого для получения страховой пенсий.

В Минтруде отметили, что исходя из данных о величине прожиточного минимума пенсионера за 2018 год (8483 рубля) и за 2017 год (8315 рублей) темп роста составил 102%. В этой связи ведомство предложило с 1 апреля 2019 года проиндексировать соцпенсии на 2%.

Также уточняется, что в связи с индексацией с 1 апреля 2019 года социальных пенсий одновременно повысят и пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии для пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф, и пенсии членов их семей, пенсионные выплаты участников Великой Отечественной войны, пенсии для обладателей награды «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии работников летно-испытательного состава, в том числе надбавки к пенсионным выплатам за выслугу лет гражданам из числа космонавтов и т. д.

«Индексация с 1 апреля 2019 года позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4 млн пенсионеров, из которых около 3,2 млн человек — получатели социальных пенсий», — говорится в записке. Таким образом средний размер социальной пенсии увеличится на 182 рубля и после повышения составит 9 266 рублей, также средний размер пенсионных выплат детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличится соответственно на 268 и на 270 рублей и после повышения составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.

В пояснительной записке отмечается, что расходы на индексацию размеров пенсий и других соцвыплат, подлежащих повышению в связи с принятием постановления правительства РФ, составят 7 млрд рублей до конца 2019 года.