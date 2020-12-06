06.12.2020
16:47
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Спорт

Победа Сарданы Трофимовой в Сочи (видео)

Задолго до финишной прямой Сардана вышла в рекордное соло! Сардана выиграла!!! В 4-й раз Сардана Трофимова становится чемпионкой России по марафону. Четкая, уверенная победа! 2:27:08 !

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
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