06.12.2020
16:47
276
Спорт
Победа Сарданы Трофимовой в Сочи (видео)
Задолго до финишной прямой Сардана вышла в рекордное соло! Сардана выиграла!!! В 4-й раз Сардана Трофимова становится чемпионкой России по марафону. Четкая, уверенная победа! 2:27:08 !
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: SAKHALIFE.RU
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
06.12.2020
97
06.12.2020
109
06.12.2020
105
06.12.2020
274
06.12.2020
447
06.12.2020
313
06.12.2020
395
06.12.2020
173
06.12.2020
229
06.12.2020
151
06.12.2020
380
06.12.2020
606
06.12.2020
312
06.12.2020
648
06.12.2020
774
06.12.2020
428
06.12.2020
682
06.12.2020
1115
06.12.2020
498
06.12.2020
904
05.12.2020
571
05.12.2020
1816
05.12.2020
1056
05.12.2020
1187
05.12.2020
1137
05.12.2020
452
05.12.2020
1881
05.12.2020
704
05.12.2020
398
05.12.2020
1185
05.12.2020
1177
05.12.2020
397
05.12.2020
2181
05.12.2020
687
05.12.2020
802
05.12.2020
767
05.12.2020
686
05.12.2020
675
05.12.2020
609
05.12.2020
1224
04.12.2020
1012
04.12.2020
641
04.12.2020
829
04.12.2020
495
04.12.2020
445
04.12.2020
466
04.12.2020
384
04.12.2020
285
04.12.2020
380
04.12.2020
332
04.12.2020
546
04.12.2020
963
04.12.2020
581
04.12.2020
280
04.12.2020
372
04.12.2020
545
04.12.2020
310
04.12.2020
560
04.12.2020
384
04.12.2020
294
ТОП НОВОСТИ
01.12.2020
6597
30.11.2020
3647
02.12.2020
3430
30.11.2020
3382
30.11.2020
3240
02.12.2020
2728
01.12.2020
2671