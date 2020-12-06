Победа Сарданы Трофимовой в Сочи (видео)

Задолго до финишной прямой Сардана вышла в рекордное соло! Сардана выиграла!!! В 4-й раз Сардана Трофимова становится чемпионкой России по марафону. Четкая, уверенная победа! 2:27:08 !

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: SAKHALIFE.RU

Поделиться в соцсетях:

Whatsapp

+7 (999) 174-67-82 Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш



Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!

Наверх