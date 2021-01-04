Сочельник 2021 — что нельзя делать 6 января. Традиции и обычаи праздника

Наступил 2021 год и это означает, что россиян впереди ждет длинная череда январских праздников.

В среду, 6 января 2021 года, православные христиане отмечают Сочельник — канун Рождества Христова. В этот день также завершается четырехнедельный Филипповский пост перед Рождеством.

Празднование Сочельника всегда выпадает на ночь, предшествующую торжеству Рождества Христова.

СПРАВКА:

По современной версии название «Сочельник» происходит от реконструируемого др.-рус. *сочьньникъ и, в свою очередь, от соченя — лепёшки на конопляном масле, которые пеклись на Рождество Христово.

В православной традиции в рождественский сочельник принято отказываться от пищи до появления первой звезды. После поста было принято начинать есть с сочива или кутьи — зёрнами размоченной пшеницы с мёдом и фруктами.

Сама традиция поститься «до первой звезды» напрямую связана с преданием о появлении Вифлеемской звезды, возвестившей о рождении Христа, но в уставе церкви она не записана.

Церковь считает, что Вифлеемская звезда была не обязательно естественным астрономическим телом, а скорее чудесным явлением: исполнив своё назначение, она затем исчезла с неба, а когда волхвы пришли в Иерусалим, она скрылась, чтобы её не мог увидеть Ирод, потом снова вернувшись. Для верующих явление Вифлеемской звезды было исполнением «звёздного пророчества» Валаама в ветхозаветной Книге Чисел:

Рождественский сочельник считается днём усиленного приготовления к празднику Рождества Христова. В церквях, придерживающихся григорианского календаря и новоюлианского календаря, сочельник приходится на 24 декабря. Некоторые православные церкви, в том числе и Русская православная церковь, а также греко-католики, продолжают праздновать Рождество Христово также 25 декабря, но по юлианскому календарю (старому стилю), и этот день приходится на 7 января по григорианскому календарю, поэтому для них рождественский сочельник наступает 6 января.

В Навечерие Рождества и Богоявления совершается служба, состоящая из Великих (Царских) Часов с чтением Евангелия, краткого последования «Изобразительных», во время которого священнослужители на амвоне читают входные молитвы и облачаются, и великой вечерни с чтением паремий в соединении с Литургией Василия Великого, в Крещенский Сочельник в конце литургии после заамвонной молитвы совершается Великое водосвятие.

Если сочельник (как Рождественский, так и Крещенский) попадает на субботу или воскресенье, то служба Царских Часов с Изобразительными и великой вечерней переносится на пятницу, причём в этом случае литургию к ним не присоединяют (то есть в пятницу литургия не совершается в принципе), в сам сочельник в этом случае служится литургия Иоанна Златоуста (водосвятие в Крещенский сочельник всё равно совершается), а в сам праздник (Рождество или Крещение) в этом случае совершается литургия Василия Великого.

У славян сочельником начинаются святки — две недели зимних праздников, продолжающихся вплоть до Крещения Господня 6 (19) января. С вечера сочельника начинали колядовать.

После празднования Сочельника христиане приступают к встрече светлого праздника Рождества Христова!