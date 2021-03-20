Собутыльник запомнил пин-код

В дежурную часть ОМВД России по Мирнинскому району с заявлением о краже обратился местный житель. Мужчина сообщил, что неизвестные похитили его банковскую карту, с которой впоследствии сняли около 50 000 рублей.

В ходе оперативно–розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска была установлена личность подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 40–летний мужчина.

Установлено, что в день происшествия мужчины совместно распивали алкогольные напитки и несколько раз ходили в магазин за добавкой. В это время подозреваемый запомнил пин–код от банковской карты потерпевшего, и когда тот уснул, похитил карту. После чего отправился к ближайшему банкомату и снял 48 000 рублей. Похищенные денежные средства потратил на покупку спиртного и продуктов питания.

Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.