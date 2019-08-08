Собутыльник унес из дома боксерскую грушу

В дежурную часть отдела полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница г.Якутск. По словам женщины, неизвестные нанесли ей побои, а также похитили имущество.

Установлено, что потерпевшая распивала спиртное в компании своих друзей. Вечером к ней в квартиру нагрянула другая нетрезвая компания. Через какое-то время началась потасовка, в ходе которой один из новоприбывших гостей причинил побои потерпевшей, после чего прихватил детскую боксерскую грушу и скрылся. По словам женщины, груша принадлежит её несовершеннолетним детям.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого. Им оказался 31-летний подозреваемый. Похищенное изъято и возвращено.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет. А также административное расследование по ст.6.1.1 КоАП Российской Федерации.