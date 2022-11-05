У якутянина собутыльница похитила с мобильного банка все деньги

В отдел полиции №2 МУ МВД России «Якутское» обратился мужчина, который сообщил о хищении с банковского счёта 69 800 рублей.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлено, что к краже причастна 34-летняя женщина, ранее судимая за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Выяснилось, что в день происшествия мужчина распивал в съёмной квартире алкогольные напитки с компанией знакомых. Когда спиртное закончилось, они поехали на такси в магазин за алкоголем. В машине потерпевший передал подозреваемой телефон, чтобы она оплатила проезд с помощью «мобильного банка». Злоумышленница воспользовалась этим и, оплатив такси, заодно похитила с его банковского счёта 69 800 рублей. Похищенные средства она потратила на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».