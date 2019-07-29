Собутыльник похитил у жителя Нерюнгри деньги с банковской карты

В дежурную часть ОМВД России по Нерюнгринскому району обратился житель Нерюнгри с заявлением о том, что с его банковской карты похитили 10 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, им оказался 30-летний неоднократно судимый знакомый потерпевшего.

Выяснилось, что в день происшествия мужчины распивали спиртные напитки. В ходе совместного застолья подозреваемый попросил мобильный телефон, чтобы позвонить. Потерпевший передал подозреваемому свой телефон. На следующий день потерпевший обнаружил, что его приятель вместо звонка перевел себе денежные средства с помощью услуги мобильный банк.

МВД по Республике Саха (Якутия) напоминает, что не стоит распивать спиртные напитки с малознакомыми людьми, это может быть небезопасно. Не передавайте свою банковскую карту третьим лицам. Не сообщайте никому пин-код и CVV-код карты, а также срок её действия и персональные данные владельца.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.