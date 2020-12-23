Собственное жилье получили в Якутске дети-сироты

Торжественная церемония вручения ключей от новых квартир детям-сиротам и переселенцам из аварийного фонда прошла сегодня, 18 декабря, в микрорайоне Борисовка-1 города Якутска.

В этот день 13 горожан стали владельцами квартир в новом 123-квартирном доме. Детям-сиротам выделены 40 квартир с полной отделкой, граждане, переселенные из аварийного жилья по республиканской адресной программе 2019-2025 гг., заселились в 72 квартиры.

Новоселов поздравили первый заместитель председателя правительства РС (Я) Кирилл Бычков, глава города Якутска Сардана Авксентьева и директор компании-застройщика ООО «ЛенаТрансСервис» Леонид Григорьев.

«Программа, рассчитанная к реализации до 2025 года, в данное время только началась. Поэтому скоро счастливых людей, переезжающих из ветхого жилья в новые квартиры, станет больше», — сказал первый заместитель председателя правительства РС (Я).

Сардана Авксентьева поздравила присутствующих и выразила надежду, что с началом нового этапа в жизни для них многое изменится, улучшится благосостояние и приумножится счастье.

«Обеспечение детей-сирот жильем, переселение граждан из аварийных и ветхих домов является приоритетным направлением в работе Окружной администрации города Якутска. Более 700 горожан по программе переселения обретут новые квартиры, порядка 500 сирот будут обеспечены жильем», — подчеркнула глава города.

Хозяйка новой 1-комнатной квартиры Мария Неустроева поделилась впечатлениями и рассказала, что сегодня для нее самый счастливый день в жизни.

«Выражаю благодарность главе города Якутска Сардане Владимировне и работникам Департамента жилищных отношений г. Якутска, которые проделали действительно большую работу ради нашего благополучия. Сама являюсь медицинским работником, в течение долгих 18 лет жила в общежитии Национального центра медицины», — рассказала Мария Васильевна.

Напомним, республиканская адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 — 2025 годы» утверждена во исполнение Федерального закона от 21 июля 2007 г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», в целях реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Республики Саха (Якутия).