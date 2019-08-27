Собственников квартир удовлетворила встреча с представителями Фонда капремонта

По поручению Министра жилищно-коммунального хозяйства Дмитрия САДОВНИКОВА, данному в ходе осмотра новых объектов капитального ремонта совместно с главой города Сарданой АВКСЕНТЬЕВОЙ 21 августа 2019 года, сотрудниками Фонда капитального ремонта были проведены ряд встреч с собственниками многоквартирных домов, в которых проводятся работы по ремонту фасада, ремонт балконов и лоджий, ремонт или замена наружных дверей, а так же окон и балконных дверей в местах общего пользования.

Надо отметить, что каждая новая встреча с собственниками собирает все большее количество неравнодушных и заинтересованных жителей.

Так случилось и в этот раз, жильцы домов по адресу: ул. Петра Алексеева, д. 12/2 и д. 8, где проводятся аналогичные работы по капитальному ремонту, собрались в назначенное время и с нетерпением ожидали диалога с представителями Фонда капитального ремонта и подрядчика «Дуолан-строй». Выслушав о запланированных по домам работах и рассмотрев проектные решения собственники приступили к вопросам. В первую очередь жильцов интересовала необходимость освобождения балконов для подготовки работ и внешний вид. Так же звучали вопросы о качестве устанавливаемого стекла и его свойствах (защита от дождя и холода). Кроме того, жильцов интересовала стоимость работ и источники финансирования, гарантийный срок новых конструктивов и дата окончания ремонта.

Получив исчерпывающую информацию от начальника Производственно-технического отдела Фонда Константина НИКОЛАЕВА, собравшиеся собственники пришли к единогласному мнению, что заявленные работы наилучшим образом скажутся на внешнем виде фасада многоквартирного дома. Присутствующие жильцы пообещали оказывать всяческое содействие подрядчикам и донести информацию в полной мере до собственников, по различным причинам не имевшим возможности присутствовать на собрании.

А мы напоминаем, что если Вы хотите пригласить представителей Фонда капитального ремонта на общее собрание собственников по вопросу капитального ремонта, задать вопросы и получить исчерпывающую информацию, обращайтесь по телефону: 40-50-64 или оставляйте заявку-приглашение на электронную почту press@fondkr.ru