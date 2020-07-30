Собрался в поход? Сообщи спасателям!

На сегодняшний день на туристических маршрутах Республики Саха (Якутия) на контроле МЧС России 2 туристские группы в количестве 19 человек.

Регистрация любителей туризма, выходящих на маршрут, в поисково-спасательных подразделениях очень важна, прежде всего, для обеспечения безопасности туристов и оказания, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи.

Для удобства на сайте Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) можно заполнить форму для регистрации туристской группы онлайн (forms.mchs.ru).

На основании данных, указанных в бланке регистрации, сведения о туристской группе заносятся в «Журнал учёта туристических групп».

В свою очередь, спасатели предоставят всю необходимую информацию о природных опасностях на предполагаемом маршруте, гидрологических и метеорологических условиях, проконсультируют о безопасном его прохождении, сообщат о ближайших точках возможной экстренной связи, разъяснят правила личной и групповой безопасности на маршрутах. При этом зарегистрированную группу постоянно держат на контроле.

Только располагая информацией о группе и маршруте, поисково-спасательные подразделения могут оперативно помочь туристам, попавшим в беду.

Напоминаем, что Правительство Российской Федерации обязало организаторов активных видов туризма в России не позднее, чем за 10 рабочих дней информировать территориальные органы МЧС России о маршрутах передвижения, если они могут быть опасными. Распоряжение касается также туристических групп, имеющих в своем составе несовершеннолетних детей, и самих туристов, осуществляющих самостоятельные путешествия по России.

К опасным направлениям относятся туристические маршруты, «проходящие по труднодоступной местности, водным, горным, спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни и возможным причинением вреда здоровью туристов, а также их имуществу», — сказано в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.