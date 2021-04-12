12.04.2021
12:03
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Некролог

Соболезнования председателю Тувинской общины Якутии

Выражаем глубокие соболезнования Зое Хоюг-ооловне Шартан-оол, председателю Тувинской общины Якутии в связи с кончиной горячо любимого мужа Вячеслава Бадан-ооловича Шартан-оол после долгой продолжительной болезни.

Источник: Родные из Тывы
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