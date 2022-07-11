Соболезнования от ЯРО Общества «Россия-Япония»

Якутское региональное отделение Общества «Россия-Япония» выражает свои глубокие соболезнования народу Японии, а также супруге Акиэ Абэ, семье, друзьям и близким в связи с трагической кончиной выдающегося государственного и политического деятеля, бывшего премьер-министра Японии г-на Синдзо Абэ.

Мы, как и весь мир, глубоко потрясены случившимся и скорбим вместе с японским народом. Невозможно поверить, что такое случилось в такой мирной, безопасной стране как Япония.

Огромна роль премьер-министра Японии Абэ Синдзо в установлении добрососедских, дружественных отношений между Россией и Японией.

Делегация Республики Саха (Якутия) принимала участие на презентации боевых единоборств народов России в рамках Российско-японского года боевых единоборств и на мероприятиях по случаю 50-летия Ниппон Будокан в октябре 2014 года. Где участники российской спортивной делегации смогли встретиться с г-ном Синдзо Абэ во время приема по случаю 50-летия Ниппон Будокан.

В 2018-2019 гг. по инициативе Президента России Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ были проведены Перекрестные годы России в Японии и Японии в России. И в рамках Года Японии Генеральным консульством Японии совместно с нашим отделением Общества «Россия – Япония» был проведен Фестиваль японской культуры «Мацури – 2018» в г. Якутске. Также делегация Республики Саха (Якутия) приняла участие на презентации боевых единоборств народов России в префектурах Окинава и Хёго в 2018 году.

Г-н Синдзо Абэ уделял большое внимание развитию экономических связей регионов Дальнего Востока России и префектур Японии. Как продолжение крупных проектов советско – японского экономического сотрудничества, таких как освоение месторождений каменного угля в Южной Якутии, в годы, когда премьер-министром Японии был г-н Синдзо Абэ, в Республике Саха (Якутия) были успешно осуществлены проекты строительства круглогодичной теплицы «Саюри», строительства ветродизельного комплекса в п. Тикси и др.

Якутское региональное отделение Общества «Россия-Япония» от всего сердца выражает еще раз глубокое соболезнование супруге, семье, родным и близким господина Абэ Синдзо и уверяет, что память о его многогранной деятельности в развитие добрососедских отношений между народами России и Японии останется в наших сердцах навсегда.

Вечная память!