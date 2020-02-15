Соболезнования Евгению и Александру Федоровым

Выражаем глубокие соболезнования Евгению Николаевичу ФЕДОРОВУ и Александру Николаевичу ФЕДОРОВУ в связи с кончиной любимого отца Николая Федоровича ФЕДОРОВА. Скорбим вместе с вами. ФЕДОТОВЫ, ЧИКАЧЕВЫ, БАИШЕВЫ.

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