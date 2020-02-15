16.02.2020
02:42
217

Общество

Соболезнования Евгению и Александру Федоровым

Выражаем глубокие соболезнования Евгению Николаевичу ФЕДОРОВУ и Александру Николаевичу ФЕДОРОВУ в связи с кончиной любимого отца Николая Федоровича ФЕДОРОВА. Скорбим вместе с вами.

ФЕДОТОВЫ, ЧИКАЧЕВЫ, БАИШЕВЫ.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх