Соболезнование родным и близким Александры Иннокентьевны Павловой

Павлова Александра Иннокентьевна

(10.11.1950-17.05.2022)

Вся жизнь Александры Иннокентьевны связана с ветеринарной наукой и высшим аграрным образованием. Александра Иннокентьевна — профессор кафедры «Физиология сельскохозяйственных животных и экология» Факультета ветеринарной медицины АГАТУ, доктор ветеринарных наук, Заслуженный деятель науки Республики Саха (Якутия), академик Академии аграрного образования, Почетный работник высшего профессионального образования РФ, Отличник образования РС(Я), награждена знаком отличия «Гражданская доблесть», знаком призвания заслуг общества «Знание» России, член президиума Лиги женщин-ученых Якутии, меценат, учредитель именной стипендии для учеников Эльгяйской средней школы.

Александра Иннокентьевна очень любила работать со студентами, особенно это проявлялось в ее кураторской работе. Она стала лидером-куратором на Сельскохозяйственном факультете. Студенты ее групп были словно под материнской опекой, они вдохновенно учились, открывали свои скрытые таланты в различных, порой неожиданных сферах. Я часто замечал, как она ненавязчиво умела вдохновить даже посредственных ребят, заставляла их поверить в свои силы и потенциальные возможности, зауважать себя, поднять собственную самооценку. Она умела искусно это делать. В одних случаях, надо было похвалить и даже возвеличить потенциал молодого человека, в другом, сформировать ролевые навыки и дать почувствовать подобно людям творческой сферы у будущего специалиста, вкус будущей исследовательской деятельности, организаторского таланта в профсоюзном или комсомольском движении, учебном процессе в роли старосты. И вот с таким подходом она смогла выпестовать будущего научного исследователя, комсомольского и партийного деятеля, руководящего сотрудника министерского аппарата. Учеными стали Потапов Борис Васильевич, Потапова Диана Васильевна, Попов Руслан Гаврильевич, Корякина Лена Прокопьевна, Уваровская Елизавета Егоровна, ну и я сам, благодаря и ее участию. Она могла найти в человеке эти задатки, видеть его скрытый потенциал, можно сказать, предсказать направление будущей стези специалиста. Кто-то может стать директором совхоза, кто-то ученым, кто-то партийным лидером. Немногие так могли делать, а ей это удавалось с легкостью. Видимо она почерпнула это качество у своих учителей и наставников, — первого ректора Сельскохозяйственного института, Рафиса Габдуловича Иксанова, академика Афанасия Васильевича Чугунова, научных руководителей ее аспирантуры в Ленинграде. Она умела помогать людям, делиться с другими всем. Сегодня у нее много учеников.

Александра Иннокентьевна всецело была предана науке. Направлением ее научной деятельности было изучение адаптации сельскохозяйственных животных в условиях Крайнего Севера. Под ее руководством в ЯГСХА был создан научно-исследовательский институт ветеринарной экологии, занимающийся проблемами экологической безопасности населения Республики Саха (Якутия). Она непрерывно работала и преподавателем высшего аграрного образования республики. Ее лекции были всегда содержательными, ну, а кроме того, в них всегда была особая изюминка, способствующая пробудить у студента исследовательский интерес и устремить его взгляд в нужном направлении. Она подготовила несколько тысяч высококвалифицированных специалистов для АПК Якутии, являлась научным руководителем кандидатов и докторов наук. Ее богатая фантазия, стала своеобразной креативной методологией, которую она неявно во всех нас внесла и которая очень нужна в научном поиске.

Во время работы проректором по научной работе у нее раскрылся талант организатора науки. Она стала вести обширную работу по укреплению материально-технической базы научных лабораторий, институтов, по расширению научных тематик сельскохозяйственной академии, а также инициативных и внедренческих тем. Ей удалось объединить научную общественность вокруг исследовательской деятельности ЯГСХА. Например, Иван Афанасьевич Матвеев, руководитель ЯНИИСХ, вдохновлялся её талантом объединять людей. Она смогла найти ключик и к Каратаевой Наталье Дмитриевне, жесткому руководителю Департамента ветеринарии республики. Так ей удалось увлечь Департамент научно-исследовательской работой, к которой они поначалу относились достаточно прохладно. Но совместные результаты дали свои конструктивные плоды. Они смогли выработать экологический паспорт сельскохозяйственных животных, проводя гематологические исследования их крови, проведя экологический мониторинг от Заречья, до Сунтар. Благодаря полученным уникальным данным, сегодня мы можем дать сравнительный анализ динамики экологического воздействия неблагоприятных факторов на состояние регионов (загрязнение от деятельности недропользователей, радиации и т.п.). Ее идея заключалась в том, что состояние экологии напрямую отражается на биохимии сельскохозяйственных животных, чье мясо, молоко и другие субпродукты использует человек. Это было пионерное исследование команды ее ученых, совместно с крупными исследователями Новосибирска. Они работали с ними на равных, впоследствии открыв специализированный диссертационный совет по защите кандидатских и докторских диссертаций. Именно ей тогда удалось открыть три диссертационных совета Якутской ГСХА — по физиологии, ветеринарной экологии и частной зоотехнии, где защищались интересные кандидатские и докторские работы. Это ее большая заслуга!

Она уделяла особое внимание развитию послевузовского образования и подготовке научных, научно-педагогических кадров. Александра Иннокентьевна была инициатором и идейным вдохновителем создания на базе Якутской ГСХА Института повышения квалификации работников АПК, в котором ежегодно более 1000 слушателей проходят курсы подготовки и переподготовки по различным направлениям (ветеринарии, агрономии, технологии производства сельскохозяйственной продукции, оленеводству и т.д.). Под эгидой этого института, академия ежегодно участвовала во всероссийской сельскохозяйственной ярмарке «Золотая осень», где исследователи ЯГСХА никогда не оставались без наград — золотых и серебряных медалей. Там же она стала издавать журнал «Сельский консультант». Это тоже была ее инициатива. Одним словом, институт повышения квалификации ЯГСХА многое дал якутскому селу.

Александра Иннокентьевна была талантливым, неординарным руководителем, очень любила свою работу и умела найти подход к каждому студенту. Ее уважали ученики и родной коллектив. Отзывчивость, внимание к каждому из коллег были одними из качеств Александры Иннокентьевны. Она была яркой женщиной, под опекой которой формировалась новая поросль якутской науки, с новыми инновационными направлениями.

Невыносимо тяжелая потеря легла на плечи всех, кто знал и любил ее. Особенно велико горе родных. Александра Иннокентьевна была добрая, чуткая, любящая жена, мама, бабушка.

Светлая память об Александре Иннокентьевне, замечательном ученом и человеке навсегда останется в наших сердцах. Выражаем глубокие соболезнования мужу, детям, внукам, родным и близким, коллегам Александры Иннокентьевны.

От имени коллектива ЯНИИСХ, директор ЯНИИСХ им. М.Г. Сафронова, член-кор. РАН

Леонид Николаевич Владимиров