Соболезнование министру ГУП ЖКХ Якутии

Фонд капитального ремонта РС (Я) выражает соболезнование министру ЖКХ Коллектив некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» выражает глубокое соболезнование министру ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) Вячеславу Павловичу Емельянову по поводу утраты горячо любимой матери Емельяновой Ирины Григорьевны. Разделяем горечь потери и скорбим вместе с вами.

Источник: Фонд капитального ремонта РС (Я)

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