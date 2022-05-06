06.05.2022
09:50
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Некролог
Соболезнование министру ГУП ЖКХ Якутии
Фонд капитального ремонта РС (Я) выражает соболезнование министру ЖКХ
Коллектив некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Саха (Якутия)» выражает глубокое соболезнование министру ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) Вячеславу Павловичу Емельянову по поводу утраты горячо любимой матери Емельяновой Ирины Григорьевны. Разделяем горечь потери и скорбим вместе с вами.
Источник: Фонд капитального ремонта РС (Я)
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