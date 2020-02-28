Собираешься в отпуск — заплати долги

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) напоминает гражданам, планирующим отпуск за пределами Российской Федерации, заранее позаботиться об уплате задолженностей по различным категориям исполнительных производств (алименты, налоги и сборы, административные и судебные штрафы, оплата жилищно-коммунальных услуг и другие).

В соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном производстве», в случае неисполнения должником в установленный 5-дневный срок требований исполнительного документа, судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации.

Постановление действует на всей территории страны и по следующим требованиям:

— о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 тысяч рублей;

— требований неимущественного характера;

— иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу составляет 30 тысяч рублей и более.

Граждане имеют возможность добровольно оплатить и погасить задолженности в течение 5 дней с момента получения постановления о возбуждении исполнительного производства.

В случае уклонения от оплаты долга, в отношении должников применяется широкий комплекс мер принудительного исполнения, включая временное ограничение на выезд из Российской Федерации.

Управление рекомендует гражданам через онлайн-сервис «Банк данных исполнительных производств», мобильное приложение «ФССП» пройти проверку в отношении себя, родных, знакомых, коллег на предмет наличия задолженности и в случае имеющихся долгов оперативно уплатить и погасить их.